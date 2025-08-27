Ce-a făcut Jannik Sinner la US Open după ce s-a luptat cu un virus în finala cu Alcaraz

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 27 August 2025, ora 11:32
73 citiri
Ce-a făcut Jannik Sinner la US Open după ce s-a luptat cu un virus în finala cu Alcaraz
Jannik Sinner FOTO X Jannik Sinner

Tenismanul italian Jannik Sinner, liderul mondial, s-a calificat fără emoții în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, marți, după ce l-a întrecut pe cehul Vit Kopriva (89 ATP), cu un sec 6-1, 6-1, 6-2, transmite AFP.

Sinner, campionul en titre de la Flushing Meadows, s-a luptat cu un virus, motiv pentru care a fost nevoit să abandoneze în urmă cu o săptămână în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati, la 5-0 pentru Carlos Alcaraz, astfel că exista un semn de întrebare legat de participarea sa la US Open, chiar dacă italianul declarase vineri că se simte mai bine.

Jannik Sinner, care a obținut victoria după o oră și 38 de minute, va juca în turul al doilea contra australianului Alexei Popyrin.

Numărul trei mondial, germanul Alexander Zverev, care a jucat finala la US Open în 2020, s-a impus și el în trei seturi în primul tur, în fața chilianului Alejandro Tabilo (fost număr 19 mondial, dar ajuns acum pe locul 122), cu 6-2, 7-6 (7/4), 6-4.

Aflat în continuare în căutarea primului său titlu de Mare Șlem, Zverev îl va întâlni în turul al doilea pe britanicul Jacob Fearnley (60 ATP).

Grecul Stefanos Tsitsipas, ieșit din formă în ultima vreme, a debutat cu o victorie, 4-6, 6-0, 6-1, 7-6 (7/5) cu francezul Alexandre Muller. Tsitsipas, care anul trecut a pierdut în runda inaugurală, are la US cele mai slabe rezultate ale sale la un turneu de Mare Șlem, nereușind să treacă până acum de turul al treilea. Următorul său adversar la New York va fi germanul Daniel Altmaier.

Croatul Marin Cilic, campion la US Open în 2014, a fost eliminat de kazahul Aleksandr Bublik în minimum de seturi, 6-4, 6-1, 6-4.

Maghiarul Marton Fucsovics, care a câștigat sâmbătă trofeul la Winston-Salem, a fost întrecut de canadianul Denis Shapovalov cu 6-4, 6-4, 6-0.

Rezultatele înregistrate marți în primul tur la simplu masculin la US Open:

Jannik Sinner (Italia/N.1) - Vit Kopriva (Cehia) 6-1, 6-1, 6-2

Alexei Popyrin (Australia) - Emil Ruusuvuori (Finlanda) 6-3, 6-4, 7-6 (7/3)

Valentin Royer (Franța) - Yunchaokete Bu (China) 6-1, 6-4, 7-6 (7/1)

Denis Shapovalov (Canada/N.27) - Marton Fucsovics (Ungaria) 6-4, 6-4, 6-0

Aleksandr Bublik (Kazahstan/N.23) - Marin Cilic (Croația) 6-4, 6-1, 6-4

Tristan Schoolkate (Australia) - Lorenzo Sonego (Italia) 6-3, 7-6 (10/8), 1-6, 1-6, 7-6 (10/6)

Nuno Borges (Portugalia) - Brandon Holt (SUA) 6-4, 6-2, 6-3

Tommy Paul (SUA/N.14) - Elmer Moeller (Danemarca) 6-3, 6-3, 6-1

Lorenzo Musetti (Italia/N.10) - Giovanni Mpetshi Perricard (Franța) 6-7 (3/7), 6-3, 6-4, 6-4

David Goffin (Belgia) - Quentin Halys (Franța) 6-7 (2/7), 6-4, 6-3, 7-5

Alexander Zverev (Germania/N.3) - Alejandro Tabilo (Chile) 6-2, 7-6 (7/4), 6-4

Jacob Fearnley (Marea Britanie) - Roberto Bautista Agut (Spania) 7-5, 6-2, 5-7, 6-4

Roman Safiulin (Rusia) - Gael Monfils (Franța) 6-4, 2-6, 6-1, 3-6, 6-4

Felix Auger-Aliassime (Canada/N.25) - Billy Harris (Marea Britanie) 6-4, 7-6 (10/8), 6-4

Leandro Riedi (Elveția) - Pedro Martinez (Spania) 6-4, 6-2, 6-3

Francisco Cerundolo (Argentina/N.19) - Matteo Arnaldi (Italia) 3-6, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3

Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.26) - Alexandre Muller (Franța) 4-6, 6-0, 6-1, 7-6 (7/5)

Daniel Altmaier (Germania) - Hamad Medjedovic (Serbia) 7-5, 6-7 (3/7), 7-6 (9/7), 6-7 (5/7), 6-4

Shintaro Mochizuki (Japonia) - Hugo Gaston (Franța) 6-4, 6-3, 6-4

Alex De Minaur (Australia/N.8) - Christopher O'Connell (Australia) 6-3, 6-4, 6-4

Jannik Sinner, calificare fără emoții la US Open. Ce a făcut la o săptămână după meciul cu Alcaraz de la Cincinnati
Jannik Sinner, calificare fără emoții la US Open. Ce a făcut la o săptămână după meciul cu Alcaraz de la Cincinnati
Liderul ATP, Jannik Sinner, s-a calificat ușor în turul al doilea al US Open, învingându-l pe cehul Vit Kopriva (numărul 89 mondial), scor 6-1, 6-1, 6-2, La ultima sa apariție pe circuit,...
Carlos Alcaraz, în polemica momentului la US Open: ”A spus că este urâtă? Știu că minte. Știu că îi place”
Carlos Alcaraz, în polemica momentului la US Open: ”A spus că este urâtă? Știu că minte. Știu că îi place”
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a dezvăluit tunsoarea sa foarte scurtă pe care a arătat-o, luni, în primul tur la US Open, a fost rezultatul faptului că fratele său a...
#US Open, #Jannik Sinner, #finala, #virus, #carlos alcaraz , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte in fata tuturor, atunci cand a aflat ca Taylor Swift se marita
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Americanii au ramas "masca". Asa a aparut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce-a făcut Jannik Sinner la US Open după ce s-a luptat cu un virus în finala cu Alcaraz
  2. Debut infernal pentru Coco Gauff la US Open, într-un meci de 3 ore. Alte rezultate
  3. Venus Williams nu renunță. Ce decizie a luat la US Open, după ce a fost eliminată
  4. Tragedie în sport, la 39 de ani. Afecţiunea care poate fi detectată numai post-mortem
  5. Mircea Lucescu i-a propus lui Ianis Hagi o echipă din Superliga! "Trei luni și apoi pleci în Italia"
  6. Jaqueline Cristian a dezvăluit secretul succesului cu Danielle Collins de la US Open. Urmează încă un meci cu o americancă
  7. Premiul uriaș pe care l-a obținut Sorana după calificarea în turul doi la US Open. Urmează un meci extrem de dificil
  8. Când ar putea debuta Alex Băluță la noua lui echipă, unde e coleg cu Heung-Min Son
  9. Ruben Amorim, antrenorul lui United, șochează: „Nu eram pregătiți să jucăm în Europa”
  10. Încă o victorie strălucită la US Open: 6-0 în al doilea set pentru jucătoarea din România!