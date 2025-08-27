Ce-a făcut Jannik Sinner la US Open după ce s-a luptat cu un virus în finala cu Alcaraz

Tenismanul italian Jannik Sinner, liderul mondial, s-a calificat fără emoții în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, marți, după ce l-a întrecut pe cehul Vit Kopriva (89 ATP), cu un sec 6-1, 6-1, 6-2, transmite AFP.

Sinner, campionul en titre de la Flushing Meadows, s-a luptat cu un virus, motiv pentru care a fost nevoit să abandoneze în urmă cu o săptămână în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati, la 5-0 pentru Carlos Alcaraz, astfel că exista un semn de întrebare legat de participarea sa la US Open, chiar dacă italianul declarase vineri că se simte mai bine.

Jannik Sinner, care a obținut victoria după o oră și 38 de minute, va juca în turul al doilea contra australianului Alexei Popyrin.

Numărul trei mondial, germanul Alexander Zverev, care a jucat finala la US Open în 2020, s-a impus și el în trei seturi în primul tur, în fața chilianului Alejandro Tabilo (fost număr 19 mondial, dar ajuns acum pe locul 122), cu 6-2, 7-6 (7/4), 6-4.

Aflat în continuare în căutarea primului său titlu de Mare Șlem, Zverev îl va întâlni în turul al doilea pe britanicul Jacob Fearnley (60 ATP).

Grecul Stefanos Tsitsipas, ieșit din formă în ultima vreme, a debutat cu o victorie, 4-6, 6-0, 6-1, 7-6 (7/5) cu francezul Alexandre Muller. Tsitsipas, care anul trecut a pierdut în runda inaugurală, are la US cele mai slabe rezultate ale sale la un turneu de Mare Șlem, nereușind să treacă până acum de turul al treilea. Următorul său adversar la New York va fi germanul Daniel Altmaier.

Ads

Croatul Marin Cilic, campion la US Open în 2014, a fost eliminat de kazahul Aleksandr Bublik în minimum de seturi, 6-4, 6-1, 6-4.

Maghiarul Marton Fucsovics, care a câștigat sâmbătă trofeul la Winston-Salem, a fost întrecut de canadianul Denis Shapovalov cu 6-4, 6-4, 6-0.

Rezultatele înregistrate marți în primul tur la simplu masculin la US Open:

Jannik Sinner (Italia/N.1) - Vit Kopriva (Cehia) 6-1, 6-1, 6-2

Alexei Popyrin (Australia) - Emil Ruusuvuori (Finlanda) 6-3, 6-4, 7-6 (7/3)

Valentin Royer (Franța) - Yunchaokete Bu (China) 6-1, 6-4, 7-6 (7/1)

Denis Shapovalov (Canada/N.27) - Marton Fucsovics (Ungaria) 6-4, 6-4, 6-0

Aleksandr Bublik (Kazahstan/N.23) - Marin Cilic (Croația) 6-4, 6-1, 6-4

Tristan Schoolkate (Australia) - Lorenzo Sonego (Italia) 6-3, 7-6 (10/8), 1-6, 1-6, 7-6 (10/6)

Nuno Borges (Portugalia) - Brandon Holt (SUA) 6-4, 6-2, 6-3

Tommy Paul (SUA/N.14) - Elmer Moeller (Danemarca) 6-3, 6-3, 6-1

Lorenzo Musetti (Italia/N.10) - Giovanni Mpetshi Perricard (Franța) 6-7 (3/7), 6-3, 6-4, 6-4

Ads

David Goffin (Belgia) - Quentin Halys (Franța) 6-7 (2/7), 6-4, 6-3, 7-5

Alexander Zverev (Germania/N.3) - Alejandro Tabilo (Chile) 6-2, 7-6 (7/4), 6-4

Jacob Fearnley (Marea Britanie) - Roberto Bautista Agut (Spania) 7-5, 6-2, 5-7, 6-4

Roman Safiulin (Rusia) - Gael Monfils (Franța) 6-4, 2-6, 6-1, 3-6, 6-4

Felix Auger-Aliassime (Canada/N.25) - Billy Harris (Marea Britanie) 6-4, 7-6 (10/8), 6-4

Leandro Riedi (Elveția) - Pedro Martinez (Spania) 6-4, 6-2, 6-3

Francisco Cerundolo (Argentina/N.19) - Matteo Arnaldi (Italia) 3-6, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3

Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.26) - Alexandre Muller (Franța) 4-6, 6-0, 6-1, 7-6 (7/5)

Daniel Altmaier (Germania) - Hamad Medjedovic (Serbia) 7-5, 6-7 (3/7), 7-6 (9/7), 6-7 (5/7), 6-4

Shintaro Mochizuki (Japonia) - Hugo Gaston (Franța) 6-4, 6-3, 6-4

Alex De Minaur (Australia/N.8) - Christopher O'Connell (Australia) 6-3, 6-4, 6-4

Ads