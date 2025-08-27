Jaqueline Cristian a dezvăluit secretul succesului cu Danielle Collins de la US Open. Urmează încă un meci cu o americancă

Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, s-a calificat, marți, în turul doi la US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Cristian a trecut în runda inaugurală de sportiva americană Danielle Collins, locul 61 WTA, scor 6-2, 6-0.

Meciul a durat o oră și cinci minute, iar pentru accederea în turul doi, românca va primi 154.000 de dolari.

Această victorie este prima obținută de sportiva de 27 de ani la US Open, la a treia sa apariție pe tabloul principal. Pentru Collins, înfrângerea dureroasă vine după o vară dificilă, marcată de o accidentare la spate care i-a afectat evoluția și i-a limitat mobilitatea pe teren.

„Am încercat doar să mă concentrez pe mine, să rămân agresivă în schimburi și să lupt pentru fiecare punct”, a spus Jaqueline Cristian după victorie. „Este prima mea victorie la US Open, așa că sunt extrem de fericită, am parte de un plus de încredere și voi încerca să joc și mai bine în turul următor”.

În runda a doua, Jaqueline Cristian o va întâlni pe Ashlyn Krueger (SUA, 21 de ani, locul 38 WTA), care a trecut de Sofia Kenin (SUA, 26 de ani, locul 27 WTA, cap de serie nr. 26), scor 5-7, 6-4, 6-2.

