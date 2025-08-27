Jaqueline Cristian a dezvăluit secretul succesului cu Danielle Collins de la US Open. Urmează încă un meci cu o americancă

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 27 August 2025, ora 08:05
607 citiri
Jaqueline Cristian a dezvăluit secretul succesului cu Danielle Collins de la US Open. Urmează încă un meci cu o americancă
Jaqueline Cristian și Danielle Collins Foto X Jimmie 48 Photography WTA

Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, s-a calificat, marți, în turul doi la US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Cristian a trecut în runda inaugurală de sportiva americană Danielle Collins, locul 61 WTA, scor 6-2, 6-0.

Meciul a durat o oră și cinci minute, iar pentru accederea în turul doi, românca va primi 154.000 de dolari.

Această victorie este prima obținută de sportiva de 27 de ani la US Open, la a treia sa apariție pe tabloul principal. Pentru Collins, înfrângerea dureroasă vine după o vară dificilă, marcată de o accidentare la spate care i-a afectat evoluția și i-a limitat mobilitatea pe teren.

„Am încercat doar să mă concentrez pe mine, să rămân agresivă în schimburi și să lupt pentru fiecare punct”, a spus Jaqueline Cristian după victorie. „Este prima mea victorie la US Open, așa că sunt extrem de fericită, am parte de un plus de încredere și voi încerca să joc și mai bine în turul următor”.

În runda a doua, Jaqueline Cristian o va întâlni pe Ashlyn Krueger (SUA, 21 de ani, locul 38 WTA), care a trecut de Sofia Kenin (SUA, 26 de ani, locul 27 WTA, cap de serie nr. 26), scor 5-7, 6-4, 6-2.

Jaqueline Cristian, fenomenală! A spulberat o mare favorită a gazdelor la US Open
Jaqueline Cristian, fenomenală! A spulberat o mare favorită a gazdelor la US Open
Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, a jucat în compania americancei Danielle Collins, locul 61 mondial, în al doilea meci de pe terenul 17, în primul tur la US Open 2025. Profitând și de...
Încă o victorie strălucită la US Open: 6-0 în al doilea set pentru jucătoarea din România!
Încă o victorie strălucită la US Open: 6-0 în al doilea set pentru jucătoarea din România!
După succesul formidabil al lui Jaqueline Cristian în fața lui Danielle Collins, și Sorana Cîrstea a obținut calificarea în turul doi la US Open. Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 71 WTA)...
#US Open, #Jaqueline Cristian, #Ashlyn Krueger, #Danielle Collins , #tenis US Open
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Neasteptat: a dat "nas in nas" cu femeia pe care a parasit-o pentru o majoreta cu 49 de ani mai mica. I-a spus doua cuvinte

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Jaqueline Cristian a dezvăluit secretul succesului cu Danielle Collins de la US Open. Urmează încă un meci cu o americancă
  2. Premiul uriaș pe care l-a obținut Sorana după calificarea în turul doi la US Open. Urmează un meci extrem de dificil
  3. Când ar putea debuta Alex Băluță la noua lui echipă, unde e coleg cu Heung-Min Son
  4. Ruben Amorim, antrenorul lui United, șochează: „Nu eram pregătiți să jucăm în Europa”
  5. Încă o victorie strălucită la US Open: 6-0 în al doilea set pentru jucătoarea din România!
  6. FC Pafos merge în Liga Campionilor! Echipa din Cipru a dat lovitura cu mijlocașul român în echipă
  7. Anunțul ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, despre viitorul CSA Steaua: „Nu poți să faci performanță pe bani publici”
  8. Jannik Sinner, calificare fără emoții la US Open. Ce a făcut la o săptămână după meciul cu Alcaraz de la Cincinnati
  9. Transferul carierei! Dat afară de Becali de la FCSB, Băluță a semnat cu o echipă uriașă și va fi coleg cu Heung-Min Son și cu căpitanul Campioanei Mondiale din 2018 VIDEO
  10. Un român, în Liga Campionilor. Cine este jucătorul care tocmai s-a calificat în faza principală