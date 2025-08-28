Jelena Ostapenko a făcut scandal monstru la US Open: "Dacă joacă în țara ei, nu înseamnă că poate să se comporte așa" VIDEO

Letona Jelena Ostapenko și americanca Taylor Townsend au intrat într-un schimb dur de replici la finalul partidei de la US Open.

Învinsă de Taylor Townsend în turul doi la US Open, Jelena Ostapenko a avut cuvinte grele la adresa adversarei.

Letona și americanca au discutat aprins la finalul partidei, iar Ostapenko a revenit apoi cu o postare pe Instagram.

Jucătoarea baltică i-a reproșat două lucruri americancei: că nu a început încălzirea de pe linia de fund, așa cum prevede regulamentul, și că nu și-a cerut scuze după o minge care a lovit fileul, conform normelor uzuale din tenis.

"Astăzi, după meci, i-am spus adversarei mele că a fost foarte lipsită de respect, deoarece a avut o minge care a atins fileul într-un moment decisiv și nu și-a cerut scuze, dar răspunsul ei a fost că nu trebuie să-și ceară scuze deloc.

Există unele reguli în tenis pe care majoritatea jucătorilor le respectă, iar pentru mine a fost prima dată când mi se întâmplă așa ceva în circuit. Faptul că joacă în țara ei nu înseamnă că poate să se comporte și să facă orice dorește.

La începutul meciului, toți jucătorii trebuie să înceapă încălzirea de pe linia de fund. Adversara a intrat pe teren și a început imediat încălzirea la fileu, ceea ce este foarte lipsit de respect și împotriva regulilor unui meci de tenis.

Mulțumesc tuturor fanilor mei pentru susținere. Voi reveni mai puternică. Situații ca aceasta mă motivează să muncesc și mai mult”.

Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got into an argument after their match at the U.S. Open 👀 pic.twitter.com/od0GwFykBd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025

