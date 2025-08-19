Liderul mondial, retragere de ultimă oră de la US Open. Cine e jucătoarea afectată

Tenismanul italian Jannik Sinner, liderul ATP, nu va participa la proba de dublu mixt din cadrul turneului de Mare Șlem US Open, informează marți L'Equipe.

După ce a abandonat luni seară în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati împotriva lui Carlos Alcaraz, în timp ce era condus cu 5-0, Jannik Sinner s-a retras din proba de dublu mixt de la US Open, unde urma să facă pereche cu jucătoarea cehă Katerina Siniakova.

Numărul 1 mondial, care este bolnav de duminică, declarase într-o primă fază că va avea nevoie de ''câteva zile pentru a se recupera'', fără a-și anunța oficial retragerea din turneul de dublu mixt.

La scurt timp după 16:00 (ora României), numele italianului și al Katerinei Siniakova au dispărut de pe tabloul de dublu mixt de pe site-ul US Open, unde încă figurau cu doar câteva ore mai devreme. Perechea care îi va înlocui pe Sinner și Siniakova, americanii Danielle Collins și Christian Harrison, îi va înfrunta în primul tur pe elvețianca Belinda Bencic și germanul Alexander Zverev.

Ads