Marea surpriză din optimi la US Open. E lideră mondială în WTA și a eliminat două mari favorite, după un scandal de rasism

Autor: Teodor Serban
Sambata, 30 August 2025, ora 11:49
1207 citiri
Rusoaica Mira Andreeva (numărul 5) a fost eliminată, vineri noapte, în turul trei al US Open de tenis de către americanca Taylor Townsend (nr. 139), care a fost subiectul unei controverse cu conotaţii rasiale în turul precedent.

Townsend, care a câştigat cu 7-5, 6-2, este cunoscută mai ales în proba de dublu, unde ocupă locul întâi în clasamentul WTA, cu patru titluri importante la activ. Solidă la serviciu, Townsend a practicat un tenis agresiv, prezentă la retur şi la fileu, în faţa unei Andreeva care a suferit pe tot parcursul meciului.

Este o lovitură dură pentru rusoaica cu ascensiunea fulminantă care, la 18 ani, are deja două titluri WTA 1000 şi o semifinală la Roland-Garros. „La naiba, ce bine e!”, a exclamat Townsend în faţa unui public încântat.

Miercuri, meciul ei din turul al doilea a făcut senzaţie după ce letona Jelena Ostapenko, pe care tocmai o învinsese, s-a luat de ea, acuzând-o că „nu are clasă” şi „nu are educaţie”. Ea se referea la un schimb în care o minge a lui Townsend a atins fileul, fără ca americanca să-şi ceară scuze, ceea ce, potrivit ei, constituie o încălcare a etichetei tenisului.

Reacţia lui Ostapenko a fost criticată pe reţelele sociale, unii calificând-o chiar drept rasistă, deoarece Townsend este afro-americană. „Nu am fost niciodată rasistă în viaţa mea”, s-a apărat jucătoarea clasată pe locul 26 mondial.

„Astăzi aţi văzut adevărata Taylor Townsend”, a declarat sportiva de 29 de ani după victoria împotriva Andreeva, referindu-se la polemică.

În optimile de finală, americanca o va înfrunta pe cehoaica Barbora Krejcikova (locul 62).

