Rusul Daniil Medvedev s-a calificat într-o nouă semifinală de Grand Slam, a patra în ultimii cinci ani la US Open.

Rusul de pe locul 3 ATP l-a învins pe compatriotul Andrey Rublev cu scorul de 6-4, 6-3, 6-4, la capătul unui meci care a durat două ore și 48 de minute de joc și s-a disputat în condiții foarte grele.

Pe lângă căldura mare, cei doi jucători au avut de înfruntat și umiditatea, ambii având nevoie de intervenția medicilor.

Iritat de condiții, rusul Daniil Medvedev a făcut o declarație dură, într-un moment în care a fost să-și ia prosopul: "Într-o zi, un jucător de tenis va muri aici și veți vedea asta".

Daniil Medvedev on the conditions in his match against Andrey Rublev:

“One player is gonna die. And they’re gonna see.” pic.twitter.com/zQhXWmdGQU