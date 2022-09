Milioane de dolari pentru Ucraina. Câți bani au strâns organizatorii de la US Open

Organizatorii turneului US Open au anunţat că în cele trei săptămâni de eveninent s-au strâns două milioane de dolari pentru Ucraina.

Strângerea de fonduri pentru Ucraina a început în US Open Fan Week, la evenimentul Tennis Plays for Peace, şi a continuat pe parcursul turneului prin donaţii de la partenerii US Open, de la USTA, fani şi donatori privaţi.

La Tennis Plays for Peace au participat sportivii Rafael Nadal, Iga Swiatek, Coco Gauff, Daiana Iastremska, Daria Snigur şi Katarina Zavatska, dar şi Olga Savciuk şi Serghei Stahovski. Doar la acest eveniment s-au strâns 1,2 milioane de dolari din totalul de două milioane.

Toţi banii strânşi au ajuns în fondul pentru criza din Ucraina de pe platforma GlobalGiving.

US Open a precizat că fanii care vor să facă donaţii o pot face pe site-ul tennisplaysforpeace.com.

