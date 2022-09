Scene uluitoare la meciul lui Kyrgios de la US Open: ce s-a întâmplat în tribune VIDEO

O fază desprinsă parcă din filmele de comedie a avut loc la meciul de la US Open dintre australianul Nick Kyrgios și rusul Karen Kachanov.

Dorind să iasă cu orice preț în evidență, un anumit Youtuber pe nume Jidion a decis ca în timpul partidei să își facă și frizura.

Astfel, el și-a pus pelerina, în vreme ce frizerul lui s-a apucat rapid de treabă.

Reacțiile au fost în general negative, mai ales că Jidion a mai făcut această fază în trecut și cu alte ocazii.

"Asta e extrem de ciudat", a comentat jurnalistul Ben Rothenberg, în vreme ce alții nu au apreciat acest "circ" gratuit.

Jidion is at the US Open getting a haircut mid match pic.twitter.com/xMgMmGPwpm