Prima ”bombă” la US Open. Surpriză neplăcută pentru americani

Americanca Madison Keys (6 WTA, favorită nr.6) a fost învinsă de mexicanca Renata Zarazua (82 WTA), luni seara, în turul 2 la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului.

După un meci de peste 3 ore, finalista din acest an de la Australian Open a cedat cu 7-6, 6-7, 5-7. Zarazua va evolua în faza următoare cu Diane Parry (107 WTA) din Franța.

Tot luni, jucătoarea cehă de tenis Barbora Krejcikova (62 WTA) s-a calificat în turul al doilea. Krejcikova, câștigătoarea de la Wimbledon 2024 și Roland Garros 2021, a trecut în două seturi, 6-3, 6-2, de canadianca Victoria Mboko (23 WTA, favorită nr. 22), cea care a câștigat la începutul lunii titlul la turneul WTA 1.000 de la Montreal.

Krejcikova s-a impus după o partidă de doar o oră și 23 de minute, în care a reușit patru ași și a comis tot atâtea duble greșeli, canadianca având doar doi ași și făcând nu mai puțin de zece duble greșeli. În runda următoare, Krejcikova o va înfrunta pe japoneza Moyuka Uchijima (94 WTA).

Ads