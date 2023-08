Prima ”bombă” la US Open. Tenismena din Top 10 trimisă rapid acasă

Turneul US Open, ultimul Grand Slam al anului, a debutat luni la New York cu o mare surpriză pe tabloul feminin, o jucătoare din Top 10 mondial fiind trimisă prematur acasă.

Astfel, Maria Sakkari din Grecia (8 WTA, cap de serie 8) a fost eliminată fără drept de apel de iberica Rebeka Masarova (71 WTA), care s-a impus cu 6-4, 6-4, meci care a durat o oră și jumătate.

Masarova va evolua în turul următor cu slovaca Schmiedlova sau ucraineanca Baindl.

Rebeka Masarova has defeated (8) Maria Sakkara in the first round. 😳 pic.twitter.com/tpBiWOEwcU