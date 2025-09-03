Retragere neașteptată în sferturi la US Open. Reacția liderei mondiale

Jucătoarea belarusă Arina Sabalenka, numărul unu mondial, o va înfrunta pe americanca Jessica Pegula, numărul patru WTA, în semifinalele turneului de tenis US Open, o reeditare a finalei de anul trecut, câștigat de Sabalenka.

Belarusa s-a calificat, marți, beneficiind de neprezentarea cehoaicei Marketa Vondrousova (60 WTA).

Campioana din 2023 de la Wimbledon ''s-a retras de pe tabloul de simplu din cauza unei accidentări'', au precizat organizatorii, într-un comunicat, fără a oferi alte detalii.

Conform unor imagini difuzate de canalul ESPN, cehoaica s-ar fi accidentat la un genunchi după o lovitură de dreapta. Retragerea sa a fost oficializată cu o oră și jumătate înaintea partidei din sferturi.

Într-o postare pe Instagram story, Sabalenka s-a declarat ''foarte dezolată'' pentru Vondrousova, cea care o dominase în iunie, la turneul pe iarbă WTA 500 de la Berlin (6-4, 6-2 în semifinale), înainte de a cuceri trofeul.

Finalistă la Roland Garros în 2019, Marketa Vondrousova a învins două jucătoare din top 10 pentru a atinge al doilea său sfert de finală la New York: italianca Jasmine Paolini (8 WTA) și kazaha Elena Rîbakina (10 WTA).

Jessica Pegula a dispus în sferturi de cehoaica Barbora Krejcikova (62 WTA), cu un simetric 6-3, 6-3.

Americanca nu a cedat niciun set în cele cinci seturi jucate la ediția actuală de la Flushing Meadows, însă până acum nu a înfruntat niciun cap de serie.

