Revoltător! S-a cerut închisoare pentru ce-a pățit un copil în tribune la US Open VIDEO

Polonezul Kamil Majchrzak l-a învins pe rusul Karen Khachanov cu 2-6, 6-7 (4), 6-4, 7-5, 7-6 (5), în turul doi la US Open, după un meci de 4 ore și 35 de minute.

La finalul partidei, Kamil Majchrzak s-a apropiat de tribune, pentru a le oferi autografe fanilor, moment în care un copil de aproximativ 10 ani i-a solicitat șapca.

A urmat însă gestul revoltător al unui adult aflat în apropiere, care a pus mâna pe șapcă înaintea copilului, după care a introdus-o în poșeta femeii care îl însoțea.

Evident, după cum se poate vedea și în imagini, copilul a fost vizibil afectat, iar scena a produs indignare pe rețelele sociale.

Printre cei care au reacționat s-a numărat și fosta jucătoare canadiană Eugenie Bouchard. ”Închisoare”, a scris ea pe rețeaua X.

Ads