Revoltător! S-a cerut închisoare pentru ce-a pățit un copil în tribune la US Open VIDEO

Autor: Teodor Serban
Sambata, 30 August 2025, ora 13:47
927 citiri
Revoltător! S-a cerut închisoare pentru ce-a pățit un copil în tribune la US Open VIDEO
Copilul a fost vizibil afectat FOTO Captura X

Polonezul Kamil Majchrzak l-a învins pe rusul Karen Khachanov cu 2-6, 6-7 (4), 6-4, 7-5, 7-6 (5), în turul doi la US Open, după un meci de 4 ore și 35 de minute.

La finalul partidei, Kamil Majchrzak s-a apropiat de tribune, pentru a le oferi autografe fanilor, moment în care un copil de aproximativ 10 ani i-a solicitat șapca.

A urmat însă gestul revoltător al unui adult aflat în apropiere, care a pus mâna pe șapcă înaintea copilului, după care a introdus-o în poșeta femeii care îl însoțea.

Evident, după cum se poate vedea și în imagini, copilul a fost vizibil afectat, iar scena a produs indignare pe rețelele sociale.

Printre cei care au reacționat s-a numărat și fosta jucătoare canadiană Eugenie Bouchard. ”Închisoare”, a scris ea pe rețeaua X.

Marea surpriză din optimi la US Open. E lideră mondială în WTA și a eliminat două mari favorite, după un scandal de rasism
Marea surpriză din optimi la US Open. E lideră mondială în WTA și a eliminat două mari favorite, după un scandal de rasism
Rusoaica Mira Andreeva (numărul 5) a fost eliminată, vineri noapte, în turul trei al US Open de tenis de către americanca Taylor Townsend (nr. 139), care a fost subiectul unei controverse cu...
Probleme medicale pentru Novak Djokovic la US Open: ”Sunt la fel de tânăr ca întotdeauna”. Cum s-a terminat meciul
Probleme medicale pentru Novak Djokovic la US Open: ”Sunt la fel de tânăr ca întotdeauna”. Cum s-a terminat meciul
Novak Djokovic a obţinut o victorie clară, cu 6-4, 6-7 (4), 6-2, 6-3, în faţa britanicului Cameron Norrie, locul 35 mondial, şi s-a calificat în optimi la US Open, deşi a avut mai multe...
#US Open, #tribune, #gest, #copil, #spectator, #inchisoare , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scene greu de digerat la US Open: gest revoltator al unui adult, in fata unui copil. Bouchard: "Inchisoare!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Americanii n-au stat pe ganduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, dupa ce le-a eliminat doua favorite la US Open

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Revoltător! S-a cerut închisoare pentru ce-a pățit un copil în tribune la US Open VIDEO
  2. Marea surpriză din optimi la US Open. E lideră mondială în WTA și a eliminat două mari favorite, după un scandal de rasism
  3. Probleme medicale pentru Novak Djokovic la US Open: ”Sunt la fel de tânăr ca întotdeauna”. Cum s-a terminat meciul
  4. Victorii românești la US Open. Ce-au făcut Gabriela Ruse și Monica Niculescu
  5. La ce oră joacă Jaqueline Cristian la US Open, cu vicecampioana de la Wimbledon
  6. Ce a făcut Sorana Cîrstea, în primul tur de la US Open. Acum câteva zile a triumfat în turneul de la Cincinnati
  7. Ce se întâmplă la naționala Portugaliei, în memoria lui Diogo Jota. Gest superb al celui mai bun prieten al său
  8. Prima înfrângere a sezonului. Cum s-a terminat meciul dintre Rapid și UTA
  9. Fantastic: Alcaraz, fără emoții la US Open. Merge în optimile de finală, după un meci cu un jucător de top
  10. Președintele lui Marseille, mesaj pentru Rabiot: „Eu sunt un om bun.”