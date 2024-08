Prima senzație la US Open. Fosta campioană a condus cu 6-0, 3-0 și a urmat dezastrul

Prima zi a turneului de Grand Slam US Open, care a debutat luni la New York, a consemnat un rezultat uluitor, din punct de vedere al desfășurării scorului.

Astfel, fosta campioană Sloane Stephens, învingătoare la US Open în 2017, a fost eliminată de franțuzoaica Clara Burel, în ciuda faptului că a condus cu 6-0, 3-0.

Sloane Stephens, numărul 62 mondial, a servit de două ori pentru a câștiga meciul, în seturile doi și trei, dar care s-a calificat a fost Burel. Clasată pe locul 56 WTA, aceasta s-a impus cu 0-6, 7-5, 7-5.

