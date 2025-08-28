Sorana își înfruntă "coșmarul" la US Open. Programul româncelor la Flushing Meadows

Sorana Cîrstea, locul 71 mondial, şi Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, vor evolua, joi, în turul doi la US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Jaqueline Cristian va evolua cu americanca Ashlyn Krueger (locul 38 mondial), în al treilea meci de pe terenul 11 (în jurul orei 21.30).

Sorana Cîrstea, locul 71 WTA, o va întâlni pe sportiva cehă Karolina Muchová, locul 13 WTA şi cap de serie 11, în meciul al doilea de pe Grandstand (în jurul orei 20.00).

Muchová (29 ani, 13 WTA) are 5-1 în meciurile directe cu Cîrstea, inclusiv două victorii la US Open, una în 2020 (6-3, 2-6, 7-6 în turul al treilea) şi alta în 2023 (6-0, 6-3 în sferturi).

Jucătoarea română de tenis s-a calificat în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o pe argentinianca Solana Sierra cu 7-5, 6-0, marți, la New York.

Cîrstea a obținut victoria după o oră și 12 minute.

Ads