Meci dramatic pentru Sorana Cîrstea la US Open, partidă decisă după trei seturi

Aproape trei ore a durat meciul dintre Sorana Cîrstea și Karolina Muchová, partidă contând pentru turul al doilea de la US Open.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 71 WTA) a întâlnit-o pe Karolina Muchová (29 de ani, 13 WTA) în runda a doua de la US Open.

Sportiva din Cehia s-a impus după aproape trei ore cu 7-6, 6-7, 6-4.

Cîrstea, care anul trecut nu a participat la US Open, din cauza unei accidentări, și-a asigurat un cec de 154.000 de dolari și 70 de puncte WTA.

Muchová (29 de ani, 13 WTA) are acum 6-1 în meciurile directe cu Cîrstea, inclusiv alte două victorii la US Open, una în 2020 (6-3, 2-6, 7-6 în turul al treilea) și alta în 2023 (6-0, 6-3 în sferturi).

Ads