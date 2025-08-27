Încă o victorie strălucită la US Open: 6-0 în al doilea set pentru jucătoarea din România!

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 27 August 2025, ora 07:28
Sorana Cîrstea FOTO X Jose Morgado

După succesul formidabil al lui Jaqueline Cristian în fața lui Danielle Collins, și Sorana Cîrstea a obținut calificarea în turul doi la US Open.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 71 WTA) s-a calificat în turul doi la US Open, după ce a învins-o pe Solana Sierra (Argentina, 21 de ani, locul 74 WTA).

Sorana s-a impus în două seturi, scor 7-5, 6-0. În primul set, meciul a fost echilibrat, cu ambele sportive la serviciu până în game-ul al 11-lea, când Cîrstea a reușit primul break, dându-și astfel un avantaj pe care l-a concretizat cu 7-5.

Setul secund a fost dominat de Cîrstea, care s-a desprins rapid după un moment dificil la 2–0, și a închis disputa fără emoții, cu un categoric 6-0.

Victoria îi aduce Soranei un cec de 154.000 de dolari și 70 de puncte WTA.

În turul secund, românca o va întâlni pe Karolina Muchova, semifinalistă la New York în ultimele două ediții.

