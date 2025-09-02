S-a stabilit prima semifinalistă la US Open. A fost egalată performanța Serenei Williams

Autor: Teodor Serban
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 21:23
S-a stabilit prima semifinalistă la US Open. A fost egalată performanța Serenei Williams
Jessica Pegula FOTO X Jose Morgado

Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, cap de serie 4, a învins-o pe sportiva cehă Barbora Krejcikova, locul 62 mondial, şi s-a calificat în semifinale la US Open

Pegula s-a impus, scor 6-3, 6-3, după un meci care a durat o oră şi 26 de minute.

În semifinale, Pegula va evolua cu învingătoarea meciului dintre principala favorită, belarusa Arina Sabalenka, şi Marketa Vondrousova, din Cehia, locul 60 WTA.

Pegula a devenit prima jucătoare care atinge semifinalele la US Open la două ediții consecutive fără să piardă vreun set, după Serena Williams.

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul doi mondial, s-a calificat fără emoții în sferturile de finală ale turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, cu 6-3, 6-1, luni, la New York.

Campioana din 2022 de la Flushing Meadows o va reîntâlni în sferturi pe americanca Amanda Anisimova, pe care a surclasat-o cu 6-0, 6-0 în finala de la Wimbledon, în urmă cu o lună și jumătate.

Anisimova, numărul nouă mondial, a dispus și ea fără probleme de brazilianca Beatriz Haddad Maia, cu 6-0, 6-3.

Japoneza Naomi Osaka, dublă campioană la New York (2018, 2020), a reușit să o învingă în optimi pe Coco Gauff, numărul trei mondial și campioana din 2023, cu 6-3, 6-2.

Pentru Osaka acesta este cel mai bun parcurs la un turneu de Mare Șlem după revenirea sa în circuitul profesionist, în 2024, după ce a născut o fetiță. Următoarea ei adversară va fi Karolina Muchova, victorioasă în fața Martei Kostiuk cu 6-3, 6-7 (0/7), 6-3.

