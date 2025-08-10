Stare de alertă la US Open. Avertismentul unui rus care dă fiori americanilor: ”Un jucător va muri și veți vedea asta”

Orașul New York se pregătește să găzduiască ultimul turneu de Mare Șlem din tenisul profesionist, US Open, în condiții dificile, valul de căldură care va lovi metropola de pe Coasta de Est a Statelor Unite amenințând să depășească 38 de grade Celsius, scrie cotidianul Marca.

În această situație, competiția de la Flushing Meadows se va transforma într-o adevărată provocare fizică și organizatorică. Având în vedere acest scenariu, oficialii au activat un protocol riguros pentru a proteja jucătorii și fanii de căldura intensă.

Temperaturile ridicate nu afectează doar sportivii, ci testează și rezistența fanilor, precum și logistica turneului. Se așteaptă zile dificile și extenuante, în care umbra și hidratarea vor fi esențiale pentru evitarea incidentelor în timpul sesiunilor din timpul zilei, subliniază sursa citată.

Marca reamintește că, în 2021, uraganul Ida a oprit mai multe meciuri și a perturbat programul obișnuit de la US Open. Dar acum, situația s-a schimbat radical. Îngrijorarea se concentrează asupra soarelui dogoritor, care ridică temperaturile la nivelul suprafeței de joc la peste 50 de grade Celsius în timpul sesiunilor pe timp de zi, transformând jocul într-un test de rezistență fizică extremă.

Jake Garner, arbitrul principal, precizează că monitorizarea vremii este constantă. ~Verific rapoartele meteo de mai multe ori decât aș vrea să recunosc~, mărturisește el.

Trecerea de la o amenințare la alta i-a obligat pe organizatori să regândească toate protocoalele pentru a asigura desfășurarea în siguranță a turneului.

Arenele Arthur Ashe și Louis Armstrong au acoperișuri retractabile parțial închise inclusiv și atunci când nu plouă, pentru a oferi umbră pe terenuri. Această măsură, adoptată definitiv anul trecut, urmărește să atenueze impactul luminii solare directe și să reducă temperaturile în timpul celor mai expuse meciuri.

În plus, a fost implementat sistemul WetBulb Globe Temperature (WBGT), care calculează stresul termic real prin combinarea temperaturii, umidității, radiației solare și vântului. Când acest indice depășește 30 de grade Celsius, se activează un protocol special: pauze suplimentare de zece minute între seturi, zone de răcire obligatorii și acoperișuri semideschise pentru a proteja jucătorii.

În 2023, tenismanul rus Daniil Medvedev a lansat un avertisment dur. Cu ocazia unui meci din sferturile de finală de la US Open, el a declarat: ”Un jucător va muri și veți vedea asta”, referindu-se la condițiile extreme de pe teren. Avertismentul său a evidențiat gravitatea problemei și a stârnit o dezbatere urgentă, reamintește Marca

Alți jucători proeminenți, precum argentinianul Diego Schwartzman și spaniola Paula Badosa, și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea. Ambii au solicitat modificări ale programului pentru a evita jocul în orele cele mai caniculare, propunând sesiuni nocturne mai lungi sau chiar anularea meciurilor atunci când căldura este excesivă.

Publicul este vizat la rândul său de aceste măsuri. Pentru a îmbunătăți siguranța și confortul, turneul a decis să distribuie ventilatoare portabile și umbrele gratuite și a mărit numărul de stații de apă potabilă din cadrul incintei sportive. Mesajele medicale sunt clare: 'Rămâneți hidratați, evitați expunerea directă și căutați umbra ori de câte ori este posibil'.

US Open 2025 se va desfășura între 24 august și 7 septembrie, în timp ce calificările pentru tabloul principal vor debuta pe 18 august.

