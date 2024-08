Comportamentul dezgustător al unui jucător de tenis la US Open: "Nu cred că s-a mai văzut așa ceva" VIDEO

Mulți nervi la finalul partidei jucate în ultimul tur al calificărilor la US Open între americanul Maxime Cressy și britanicul Jan Choinski.

Jan Choinski (281 ATP) era jucătorul mai slab cotat înaintea confruntării cu Maxime Cressy (162 ATP).

După un prim set câștigat de Jan Choinski cu 6-0, Maxime Cressy s-a impus în următorul la tie-break, scor 7-6. În setul decisiv, s-a ajuns din nou la tie-break, câștigat de data aceasta de Jan Choinski.

Nervos că a ratat trei mingi de meci și că a pierdut partida, Maxime Cressy a început să arunce cu toate lucrurile care i-au căzut în mână.

"Maxime Cressy a început să arunce lucruri după ce a pierdut în ultima rundă a calificărilor de la US Open.

Nu cred că am mai văzut așa ceva până acum", se scrie pe contul The Tennis Letter.

"Ce comportament dezgustător! Și acum se așteaptă ca alți oameni să vină să strângă după el?", a scris un alt utilizator.

Maxime Cressy started throwing things after losing in the last round of US Open qualies.

Don’t think I’ve ever seen this before.

He had multiple match points.

pic.twitter.com/Ntn2jPzNOX