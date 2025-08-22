Tragere la sorți US Open: adversare de top pentru jucătoarele din România

Primele două jucătoare române de tenis din clasamentul mondial, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, vor avea adversare dificile în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Grand Slam al anului, care va debuta duminică la New York, potrivit tragerii la sorți efectuate joi.

Jaqueline Cristian (27 ani, 50 WTA) va debuta contra americancei Danielle Collins (31 ani, 59 WTA), în fața căreia a pierdut singurul meci jucat cu Collins, anul trecut, în turul al treilea la Madrid (3-6, 6-4, 6-1 pentru americancă).

Gabriela Ruse (27 ani, 67 WTA) o va înfrunta pe australianca de origine rusă Daria Kasatkina (28 ani, 17 WTA), un duel în premieră.

Sorana Cîrstea (35 ani, 112 WTA) va avea o adversară mai abordabilă, argentinianca Solana Sierra (21 ani, 75 WTA), pe care nu a mai întâlnit-o până acum.

Liderul mondial, belarusa Aryna Sabalenka, care este și campioana en titre, va juca în prima rundă contra elvețiencei Rebeka Masarova, în timp ce poloneza Iga Swiatek, numărul doi WTA, va primi replica jucătoarei columbiene Emiliana Arango.

Veterana americană Venus Williams, beneficiara unui wild card, o va înfrunta pe jucătoarea cehă Karolina Muchová.

Britanica de origine română Emma Răducanu, câștigătoarea titlului în 2021 la Flushing Meadows, va juca în primul tur contra unei adversare venite din calificări.

