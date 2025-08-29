Americanul Ben Shelton (22 de ani, 6 ATP) l-a învins pe Pablo Carreno-Busta (34 de ani, 137 ATP), scor 6-4, 6-2, 6-2, în turul doi de la US Open, iar la final a avut parte de o situație inedită.

Astfel, la conferința de presă, Ben Shelton a fost interogat chiar de către iubita sa, Trinity Rodman, fiica fostului mare baschetbalist Dennis Rodman, care este o fotbalistă de top, în naționala SUA.

”Ție îți place să servești puternic, dar astăzi nu ai reușit niciun serviciu de peste 135 de mile pe oră”, a întrebat Trinity, infiltrată printre jurnaliști. ”A fost umilit în fața tuturor”, a notat Sport Bible.

”De ce ați lăsat-o să pună o întrebare?”, a reacționat Ben Shelton, amuzându-se și ascunzându-și fața cu mâinile.

”A fost rece afară, cred că ăsta este motivul principal. M-am concentrat să ating anumite ținte, dar nu am reușit. Poate că ar trebui să servesc mai puternic. Ar fi ceva”, a completat apoi jucătorul.

Trinity Rodman (la novia de Shelton) le hizo una pregunta en conferencia de prensa 😂 Trinity: ¿Cómo te sentiste al no poder sacar más rápido de 135 millas? Ben: ¿Por qué hiciste una pregunta? ¿Dejan entrar a cualquiera en la sala a estas alturas? pic.twitter.com/8VAI59W9IH — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 28, 2025

