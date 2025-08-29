”Umilit” de iubita fotbalistă după meciul de la US Open. Reacția jucătorului: ”De ce ați lăsat-o?” VIDEO

Autor: Teodor Serban
Vineri, 29 August 2025, ora 13:31
481 citiri
Ben Shelton și Trinity Rodman FOTO Instagram Trinity Rodman

Americanul Ben Shelton (22 de ani, 6 ATP) l-a învins pe Pablo Carreno-Busta (34 de ani, 137 ATP), scor 6-4, 6-2, 6-2, în turul doi de la US Open, iar la final a avut parte de o situație inedită.

Astfel, la conferința de presă, Ben Shelton a fost interogat chiar de către iubita sa, Trinity Rodman, fiica fostului mare baschetbalist Dennis Rodman, care este o fotbalistă de top, în naționala SUA.

”Ție îți place să servești puternic, dar astăzi nu ai reușit niciun serviciu de peste 135 de mile pe oră”, a întrebat Trinity, infiltrată printre jurnaliști. ”A fost umilit în fața tuturor”, a notat Sport Bible.

”De ce ați lăsat-o să pună o întrebare?”, a reacționat Ben Shelton, amuzându-se și ascunzându-și fața cu mâinile.

”A fost rece afară, cred că ăsta este motivul principal. M-am concentrat să ating anumite ținte, dar nu am reușit. Poate că ar trebui să servesc mai puternic. Ar fi ceva”, a completat apoi jucătorul.

#US Open, #Ben Shelton, #iubita, #meci, #reactie , #stiri tenis
