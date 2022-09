Țara care a dat peste cap toate pronosticurile la US Open! Are patru reprezentante în turul III

US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, și-a consumat și meciurile din runda a II-a, astfel că pe tabloul principal au rămas câte 32 de jucători.

La feminin, SUA și-a tăiat partea leului, având opt jucătoare în turul al treilea, urmată surprinzător de China, care are patru jucătoare în această fază a turneului.

Zheng Qinwen (39 WTA), Zhang Shuai (36 WTA), Wang Xiyu (76 WTA) și Yuan Yue (142 WTA), care a eliminat-o pe Irina Begu, sunt reprezentantele Chinei care vor lupta pentru un loc în optimi.

Este pentru prima dată în istoria tenisului când patru jucătoare din China ajung în turul III al unui Grand Slam.

