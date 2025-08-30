Victorii românești la US Open. Ce-au făcut Gabriela Ruse și Monica Niculescu

Victorii românești la US Open. Ce-au făcut Gabriela Ruse și Monica Niculescu
Gabriela Ruse FOTO X @arareeeee777

Jucătoarele române de tenis Gabriela Ruse și Monica Niculescu, în perechi diferite, s-au calificat în runda a doua a probei feminine de dublu a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, vineri, la New York.

Gabriela Ruse și ucraineanca Marta Kostiuk au dispus în primul tur de cuplul hispano-italian Jessica Bouzas Maneiro/Elisabetta Cocciaretto cu 6-2, 6-1, în doar 57 de minute.

Ruse, sfertfinalistă la US Open în 2021 în proba de dublu alături de Monica Niculescu, și Kostiuk vor juca în turul secund contra învingătoarelor din meciul Maya Joint (Australia)/Caty McNally (SUA) - Beatriz Haddad Maia (Brazilia)/Laura Siegemund (Germania/N.14).

Monica Niculescu și letona Anastasija Sevastova au câștigat cu 6-4, 6-4 în fața chinezoaicelor Saisai Zheng/Lin Zhu, după o oră și 23 de minute. Următoarele adversare vor fi favoritele numărul nouă, Ana Danilina (Kazahstan)/Aleksandra Krunic (Serbia).

Perechile învingătoare și-a asigurat câte 45.000 de dolari și 130 de puncte WTA la dublu.

Alte două românce au părăsit proba de dublu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea.

Jaqueline Cristian și italianca Angelica Moratelli au fost întrecute de cuplul ruso-chinez Ekaterina Alexandrova/Shuai Zhang, cap de serie numărul 12, cu 6-2, 6-2, în 62 de minute.

Sorana Cîrstea și rusoaica Ana Kalinskaia au fost învinse de americancele McCartney Kessler/Peyton Stearns, cu 7-5, 6-4, după o oră și 34 de minute.

Perechile învinse s-au ales cu câte 30.000 de dolari și 10 puncte WTA.

Jaqueline Cristian s-a umplut de bani după victoria de la US Open. Următoarea adversară e finalista de la Wimbledon
Jaqueline Cristian s-a umplut de bani după victoria de la US Open. Următoarea adversară e finalista de la Wimbledon
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, joi, la New York, după ce a învins-o pe...
Continuă aventura pentru Venus Williams la US Open, la 45 de ani
Continuă aventura pentru Venus Williams la US Open, la 45 de ani
Eliminată la simplu, Venus Williams s-a calificat joi în turul doi la dublu la US Open. La 45 de ani, aventura sportivei americane în circuitul WTA continuă, relatează AFP. Williams şi...
