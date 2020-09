Urmarile perchezitiilor la membri ai clanului Sadoveanu: sapte persoane retinute, 24 arme albe si sume foarte mari de bani ridicate de politisti

"In urma activitatilor de astazi, politistii au ridicat urmatoarele bunuri in vederea continuarii cercetarilor: 24 arme albe (cutite, macete, sabii) si 10 obiecte contondente (bate, castet, box metalic), un pistol tip airsoft, precum si sumele de 152.000 de euro, 38.250 de USD si 8.020 de lire sterline. De asemenea au fost ridicate si bijuterii din aur. In cauza au fost retinuti 7 barbati banuiti de savarsirea infractiunii de santaj", precizeaza sursa citata.Joi dimineata, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Grupuri Infractionale Violente si Serviciul Investigatii Criminale - Sector 1, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, cu sprijinul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Actiuni Speciale si Inspectoratului de Politie al Judetului Teleorman, au pus in aplicare 16 mandate de perchezitie domiciliara si 15 mandate de aducere, in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman.Activitatile se desfasoara in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de santaj, tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare.