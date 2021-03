Fondurile alocate reparatiilor "portavionului problema" Amiral Kuznetov, delapidate de conducerea santierului rus

Conform informatiilor postate pe site-ul companiei, functia de director general este ocupata de Evgeny Zudin.In cadrul anchetei privind delapidarea fondurilor, au avut loc aproximativ zece perchezitii la resedintele persoanelor din conducerea companiei, precum si la o societate pe actiuni cu care Centrul avea relatii comerciale si care este suspectata de complicitate.Evenimentul se adauga unei liste de accidente de care cea mai mare nava si singurul portavion al Rusiei a avut parte de la intrarea in reparatii, in 2017 . In octombrie 2018, o macara de 15 metri inaltime a cazut pe puntea navei, a afectat pompele si a scufundat docul plutitor PD-50 la care portavionul era ancorat.Un an mai tarziu, in decembrie 2019, intr-un compartiment energetic al portavionului a izbucnit un incendiu de proportii, in urma caruia 10 muncitori au fost grav raniti.Ultima misiune indeplinita de portavionul Amiral Kuznetov pe mare a fost in perioada noiembrie-decembrie 2016, in Marea Mediterana, in cadrul operatiei Fortelor Aerocosmice ale Federatiei Ruse in Siria Referitor la aceasta misiune, partea rusa s-a laudat cu faptul ca pilotii aviatiei ambarcate au efectuat 420 de zboruri de lupta de la bordul portavionului, din care 117 pe timp de noapte, iar avioanele de vanatoare si elicopterele portavionului au distrus peste 1.000 de obiective ale teroristilor de pe teritoriul sirian.De cealalta parte, presa occidentala sublinia ca nava rusa si-a impresionat "adversarii" cu multi kilometri de fum si cu pierderea de aeronave ambarcate, referindu-se la cele doua avioane, un MiG-29K si un Su-33, pierdute in accidentele de pilotaj care au avut loc pe timpul misiunii de 20 de zile din Siria.Din datele obtinute rezulta ca, pana la finalizarea reparatiilor portavionului, avioanele MiG-29K din Regimentul 100 Naval, care in mod normal sunt dislocate la bordul navei, au fost relocate pe Aeroportul Rogachevo, situat in arhipelagul nordic Novaya Zemlya, pentru "misiuni de lupta experimentala".Potrivit oficialilor rusi, dupa finalizarea reparatiilor, gruparea de aviatie de pe portavion va continua sa fie una mixta si va include avioane de vanatoare si elicoptere, pe portavion putand fi ambarcate pana la 30 de avioane de vanatoare MiG-29K si Su-33, precum si elicoptere de atac Ka-52K si antisubmarin Ka-27 si Ka-29.