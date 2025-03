Groenlanda nu prea vrea să-i deschidă ușa soției lui JD Vance, Usha Vance, care vine în vizită. "Nu e o vizită inofensivă. Vine să pună presiune". Reacția lui Trump

Mute Egede, prim-ministrul Groenlandei, a descris vizita viitoare a celei de-a doua doamne a SUA, Usha Vance, în țara sa ca fiind o provocare periculoasă și „foarte agresivă” în cadrul unui interviu recent dat la un canal de știri național.

Vizita celei de-a doua doamne, împreună cu unul dintre fiii săi și o delegație americană, a fost anunțată de Casa Albă joi, 20 martie. Conform anunțului, doamna Vance va petrece timpul vizitând locuri istorice, învățând despre patrimoniul țării și participând la cursa națională de sănii cu câini din Groenlanda, scrie foxnews.com.

Consilierul pentru securitate națională al lui Trump, Michael Waltz, va vizita de asemenea țara arctică în această săptămână ca parte a delegației care călătorește cu cea de-a doua doamnă, conform unor surse familiarizate cu călătoria.

„Acum ne aflăm într-o situație care nu poate fi descrisă în niciun fel ca o vizită inofensivă din partea soției unui politician, ceea ce ridică întrebări. Ce caută consilierul pe probleme de securitate în Groenlanda?” a declarat Egede într-un interviu pentru publicația de știri Sermitsiaq.

„Scopul său este clar: să ne facă o demonstrație de putere, iar mesajul nu trebuie să fie interpretat greșit. [Waltz] este consilierul de încredere și cel mai apropiat colaborator al lui Trump, iar prezența sa în Groenlanda va întări cu siguranță credința americanilor în misiunea lui Trump, ceea ce va amplifica presiunea după această vizită.”

Critica adusă de Egede călătoriei oficialilor americani survine în contextul apelurilor repetate ale președintelui Donald Trump de a anexa Groenlanda. Trump a subliniat importanța strategică a Groenlandei pentru securitatea națională a SUA.

„Cred că se va întâmpla”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval la începutul acestei luni, în cadrul unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

În prezent, Groenlanda trece printr-o schimbare politică, după ce partidul de stânga condus de Egede a fost învins în alegerile de la începutul acestei luni de către partidul de centru-dreapta Demokraatit, care susține independența față de Danemarca, actuala autoritate de guvernare a insulei.

Liderul noului partid aflat la putere a exprimat dispreț față de Trump, numindu-l „o amenințare la adresa independenței noastre politice”, conform NPR.

Într-un interviu acordat publicației Sermitsiaq, Egede a solicitat "aliaților" Groenlandei să se implice mai activ și să nu se limiteze doar la a "șopti că ne susțin" în fața amenințării invaziei din partea Statelor Unite.

"Dacă nu se pronunță clar cu privire la modul în care SUA tratează Groenlanda, situația se va deteriora din ce în ce mai mult, iar agresiunea americană va crește. Prin urmare, avem nevoie ca ceilalți aliați să ne ofere un sprijin și o susținere evidente," a declarat el.

De asemenea, Egede a subliniat că Groenlanda a făcut "tot ce a putut" pentru a demonstra că "prin [presiunea constantă a Statelor Unite] ne sunt încălcate drepturile ca populație și suveranitatea." El a adăugat că vizita lui Vance și Waltz reprezenta o provocare periculoasă și "foarte agresivă" în contextul acestei situații în desfășurare.

Înaintea vizitei lui Vance și a altor oficiali americani, poliția daneză a mobilizat forțe de securitate suplimentare, conform practicii obișnuite pentru vizitele diplomaților de rang înalt, potrivit surselor media.

Fox News Digital a solicitat un comentariu de la Casa Albă și de la a doua doamnă, dar nu a primit un răspuns înainte de publicare.

Între timp, Donald Trump a reacționat și el la vizita Ushei Vance în Groenlanda:

"Soția marelui nostru vicepreședinte... îi place conceptul Groenlandei, așa că merge acolo. Marco (n.r. Rubio, șeful diplomației) merge acolo. Alții merg acolo. Am fost invitați și le place cu adevărat ideea".

Trump: The wife of our great vice president… she loves the concept of Greenland so she’s going there. Marco is going there. Some others are going there. We’ve been invited and they really like the idea pic.twitter.com/zAloyFcbCI