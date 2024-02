Usher, plătit cu o sumă derizorie pentru show-ul de la SuperBowl. Care e explicația

Usher a oferit duminică un spectacol plin de energie în pauza Super Bowl, care a inclus apariţii surpriză ale unora dintre cei mai faimoşi colaboratori ai săi, în timp ce starul R&B a cântat hiturile sale, relatează Reuters.

Stând la un pian roşu, Alicia Keys a fost primul star care a cântat alături de Usher.

A urmat H.E.R., care a urcat pe scenă pentru a interpreta un solo fulminant, în timp ce Usher dansa.

Will.i.am, Lil Jon şi Ludacris au ajutat la închiderea spectacolului de pauză cu o interpretare energică a celui mai mare hit al lui Usher, "Yeah!".

În pofida acestui boost de staruri, Usher a fost mereu în centrul acţiunii, cântând, dansând, smulgându-şi cămaşa şi patinând pe o scenă strălucitoare de pe stadionul de lângă Las Vegas Strip.

"Vă iubesc", a spus el mulţimii prezente pentru a vedea meciul dintre San Francisco 49ers şi Kansas City Chiefs.

Conform relatărilor din presa americană, Usher a primit un onorariu derizoriu pentru prestația lui, mai precis 671 de dolari. În schimb, artistul va profita pe alte părți. Conform unor estimări, el va încasa în jur de 100 de milioane de dolari din: difuzarea pieselor pe platformele de streaming, bilete la concerte și contracte de sponsorizări.

