Tot ce trebuie să știi despre montarea ușilor de interior

O etapă importantă a fiecărui proiect de construire sau renovare este alegerea și instalarea ușilor de interior. Dacă ai ajuns în acest stadiu al finisajelor sau pur și simplu simți nevoia să înlocuiești o ușă de interior, trebuie să cunoști pașii de urmat. Procesul necesită o îndemânare de nivel mediu, iar cu ajutorul instrumentelor potrivite poate fi realizat chiar și în regim Do It Yourself. Iată ce ai de făcut:

Pregătirea locului de montaj

Atunci când înlocuiești o ușă veche, primul pas este în mod evident demontarea acesteia. Va trebui în acest caz să te încadrezi în spațiul golului din zid, așadar măsoară corect și alege dimensiunile potrivite pentru noua ușă.

Dacă păstrezi tocul vechi, tot ce ai de făcut este să deșurubezi balamalele, să ridici ușa și să alegi un model de aceleași dimensiuni. Atunci când înlocuiești și tocul, așteaptă-te la o durată mai lungă a proiectului, deoarece noul toc necesită timp pentru a rezista. În funcție de urmele lăsate în urma îndepărtării tocului pot fi necesare lucrări de refacere a zidului în anumite porțiuni.

Pentru ușile clasice sau batante, golul din zid este suficient pentru a permite deschiderea în orice direcție. În schimb, ușile glisante sau culisante au nevoie de spațiu lateral fie în interiorul zidului, fie aplicat pe perete, la vedere, pentru șinele de susținere în poziție deschis.

Cum se montează tocul

Tocul este structura care susține ușa în perete. Folosește o nivelă pentru a fi sigur că fiecare latură este perfect dreaptă: pardoseală, pragul superior și cei doi pereți laterali. Montarea tocului începe doar după finalizarea lucrărilor la zidărie și podea.

Tocul poate acoperi toate cele patru laturi, sau doar trei, lăsând liber spațiul de la nivelul pardoselii. Pentru tocurile în formă de U răsturnat vei începe cu una din laturile verticale. Fiecare dintre acestea se montează provizoriu în poziție perfect dreaptă cu ajutorul bolobocului și se fixează temporar cu pene. Între toc și golul zidului se montează distanțiere. Fixarea tocului în perete se face cu ajutorul șuruburilor. Repetă acest procedeu pentru fiecare latură în parte.

La final, tot din șuruburi se obțin și reglajele fine ale cadrului, ținând cont de indicațiile de pe nivelă pentru a obține unghiurile de 90 de grade. În această fază se fac și primele verificări ale ușii: montează provizoriu ușa în balamale, deschide și închide de mai multe ori. Cu ușa montată temporar, aplică spuma poliuretanică de-a lungul întregii suprafețe dintre toc și zid și așteaptă 12 ore pentru a se usca.

Fixarea ușii

După ce te-ai asigurat de eficiența cadrului, este momentul să fixezi ușa în balamale cu ajutorul șuruburilor. Din balamale se fac ultimele reglaje atât pe verticală, cât și pe orizontală. În continuare trebuie să montezi accesoriile de feronerie, în caz că nu sunt echipate direct de la producător. Dacă le aplici separat, trebuie să alegi modelul de broaște pentru uși de interior care să se potrivească din punct de vedere al dimensiunilor golurilor din zid și foii de ușă. Broasca este cea care oferă siguranță și o deschidere eficientă a ușii, în timp ce mânerele contribuie la designul interior al casei.

Montarea ușilor de interior te aduce cu un pas mai aproape de finalizarea proiectului tău de construire sau renovare. Cunoașterea pașilor de mai sus te ajută să te implici în această etapă, cu puțină îndemânare și cu ajutorul instrumentelor potrivite. Informațiile sunt importante și pentru gestionarea relației cu echipa de profesioniști căreia i-ai încredințat realizarea acestui proiect. Alege materiale de calitate și asigură-te că manopera respectă toate regulile de siguranță și protecție a muncii pentru a te bucura cât mai mult timp de aspectul și utilitatea ușilor tale de interior.

