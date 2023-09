Marcel Ciolacu exclude USL 2. „Exista un duşman, Traian Băsescu. Eu nu am duşmani în politică”

Liderul PSD Marcel Ciolacu a precizat că exclude crearea unui nou USL şi a adăugat că Uniunea Social-Liberală a fost creată deoarece exista un duşman atunci, respectiv Traian Băsescu. Şeful Executivului a subliniat că nu are duşmani în politică, ci doar adversari politici.

”Haideţi să vorbim politic. USL s-a creat fiindcă exista un duşman, acel duşman se numea Traian Băsescu Eu nu am duşmani în politică. Eu am adversari şi colegii mei la fel. Exclud un USL, asta încerc să vă explic, orice alianţă, nu e nimic valabil, nu pot să vă confirm sau să vă infirm, dacă rămâne ceva valabil, nu am decis, vă pot spune despre ceva când am decis, dacă rămâne sau nu valabil, dar de obicei şi apropiaţii mei cunosc, inclusiv adversarii politici, eu când promit ceva şi am stabilit ceva, aşa rămâne”, a afirmat Marcel Ciolacu, sâmbătă la Timişoara.

La fel, la nivel local, preşedintele social-democraţilor a precizat că ar fi de acord cu un proiect local, dar care să fie acceptat de locuitorii din zonă.

„La fel ca la Timiş şi Timişoara, dacă cele două mari partide găsesc nişte personalităţi şi un proiect local important pe care să îl susţină şi pe care nu trebuie să îl accept eu, Paul Stănescu, Soirn Grindeanu ca şi conducere a partidului pe care îl acceptaţi şi dumneavoastră, locuitorii din Timiş şi Timişoara, atunci eu sunt total deschis. Acelaşi lucru vorbim şi de alegerile generale, dar repet, momentan avem”, a completat Ciolacu.