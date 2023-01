Fostul președinte al USR Buzău Irinel Cîrstea a anunțat că intenționează să demisioneze din USR, acuzând direcția în care merge partidul. Acesta însă nu demisionează acum, ci în 2024, când îi va expira mandatul de consilier local.

Cîrstea a fost înlocuit la finalul anului trecut de la șefia USR Buzău de către Florin Drăgulin. Acesta a recunoscut într-un interviu că nașa lui de cununie este chiar sora primarului PSD al municipiului, Constantin Toma. Drăgulin subliniază, însă, că nu are vreo legătură profesională sau personală cu primarul, dar spune cu regret că nu s-a înscris în „partidul care trebuie”.

”Peste doar câteva zile împlinesc 6 ani de când am intrat în „familia” USR Buzău. (...) În 2021 am predat mandatul de președinte în urma fuziunii cu Plus, fără să mai candidez la vreo funcție internă”, a explicat pe Facebook Irinel Cîrstea.

Fostul președinte al filialei a mai notat că „în iulie 2021, USR Buzău avea 35 de filiale locale și aproximativ 600 de membri activi în tot județul. Pentru prima dată USR Buzău avea reprezentant în Parlamentul României. În urma fuziunii, aveam un primar, doi viceprimari și 11 consilieri locali. În prezent, lucrurile merg în direcția opusă perioadei 2017-2021. În județ au rămas mai puțin de 15 filiale active și maximum 200 de membri în tot județul. Opoziția, inițiativele, proiectele pentru comunitate sunt în stand by”.

Ads

De aceea, Cîrstea a anunțat că nu va mai candida din partea USR în 2024 și că va părăsi organizația „imediat” ce se va încheia mandatul de consilier local, adică anul viitor.

Ads