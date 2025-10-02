Cine sunt prefecții numiți la cererea USR, pe posturile negociate în coaliția de guvernare

Nistor Andrei, reprezentant al USR, devine prefect al Municipiului București, înlocuindu-l astfel pe Toader Mugur-Mihai (PSD).

Guvernul Bolojan a aprobat, joi, o serie de hotărâri prin care au fost înlocuiți prefecții din județele Bacău, Botoșani, Timiș și din Municipiul București. Astfel, Andreea Negru a devenit prefect al județului Bacău, în locul lui Claudiu-Augustin Ilișanu.

Raluca-Ștefania Curelariu a devenit prefect al județului Botoșani, în locul lui Dan Nechifor. De asemenea, Cornelia-Elena Micicoi devine prefect al județului Timiș, în urma eliberării din funcție a lui Mihai Ritivoiu.

USR București informa pe 21 septembrie că l-a nominalizat pe Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei.

''A condus filiala locală Popești-Leordeni, iar ulterior filiala județeană USR Ilfov între 2019 și 2025. Din 2020 este consilier local, unde s-a implicat constant pentru mai multă transparență, pentru modernizarea administrației și pentru o reprezentare autentică a comunității'', informa USR.

Potrivit sursei citate, nominalizarea lui Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României.

''Mai bine de jumătate dintre locuitorii Ilfovului au buletin de București, muncesc în Capitală și își duc viața în cadrul acestei zone metropolitane unitare. Este momentul pentru un prefect care înțelege exact legătura administrativă București-Ilfov, iar experiența lui Andrei Nistor îl recomandă pentru acest rol'', se mai afirmă în comunicatul USR.

Liderii coaliției de guvernare au stabilit ca USR să preia patru posturi de prefect – în Bacău, Botoșani, Timiș și București.

Mugur-Mihai Toader (PSD), cel care și-a pierdut funcția în favoarea lui Andrei Nistor (USR), fusese numit prefect al Capitalei în anul 2024. Anterior, în perioada 2016-2020, Toader a fost primar al Sectorului 2.

