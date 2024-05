Hai să nu ne sufocăm în Sectorul 6! PNL și PSD vor să repornească haosul în construcțiile din sector

Haideți să fim sinceri: alegerile democratice sunt o întrecere acerbă pentru accesul la putere. Scurt pe doi. Între puterea de a face bine pentru cetățeni și puterea exercitată pentru cu totul alte interese.

Una din temele cele mai fierbinți ale acestor alegeri, mai ales pentru mediile urbane, rămâne subiectul dezvoltării imobiliare (construcțiile de mari cartiere noi). Această dezvoltare fie este una sănătoasă - cu direcții clare și norme legale respectate, fie este o dezvoltare haotică, pe principiul primul venit-primul servit sau pe principiul nociv - cine dă mai mult. Adică una care ne sufocă, în final!

Cetățenii Sectorului 6, precum și ai celorlalte sectoare, au de ales între cele două forme de dezvoltare. Și pot face asta prin votul lor. Pot alege între urbanism responsabil vs. acțiune zero a primăriei. Între respect pentru suprafața verde vs. parcări și ciment turnat peste tot în noile cartiere. Pot alege spații între blocuri, civilizat vs. blocuri sufocante.

În ultimii 4 ani, prezența USR în Consiliul Local Sector 6 a făcut o diferență reală. REALĂ! Proiectele de urbanism au început să fie citite și să nu mai treacă pe „sub mână”. Au fost puse întrebări, iar aiurelile în construcții au fost contestate și multe OPRITE. Cu toate acestea, atunci când presiunea dezvoltatorilor a crescut, majoritatea Consiliului Local formată din consilierii PSD ai lui Gabriel Mutu și cei PNL, ai primarului Ciprian Ciucu, a trecut proiecte care vor face rău oamenilor: îndesire în zone urbane, trafic și ambuteiaje, batjocorirea celor care își pun economiile de o viață într-un apartament de 50 de metri pătrați. Atunci când s-au împotrivit unor propuneri halucinante, consilierii USR au fost șicanați, amenințați, chiar dați în judecată de dezvoltatori. Cu toate astea ei nu au renunțat la lupta lor.

Despre multe dintre proiectele imobiliare toxice, de sub nasul primarului Ciucu, consilierii locali USR au scris în spațiul public - au scris despre apartamentele-pușcărie construite cu gratii la ferestre pentru ultimele etaje ale unui bloc (din cauza unui aviz dat de o instituție din apropiere, de interes strategic). Au scris despre modul de construire bloc lângă bloc (și aproape bloc în bloc) - cu balcoane uneori atât de apropiate încât îți poți pasa piperul de la vecin la vecin. Blocuri cu jardiniere de beton în loc de metri pătrați de spațiu verde. Blocuri construite în căldări de beton, fără numărul de locuri de parcare declarat în acte.

Deja vedem derapaje tot mai severe. Și nu este o coincidență că asta se întâmplă acum, în ajunul Alianței PNL-PSD din Sectorul 6. Și în baza acestor excese sau abuzuri putem spune că urbanismul Sectorului 6 se poate transforma dintr-o rană într-o cangrenă insuportabilă. Într-un HAOS!

Un viitor consiliul local cu o majoritate dată de coaliția PSD-PNL, adică urmașii primarilor PNL de tristă amintire - Poteraṣ ṣi Mănescu, mână în mână cu reprezentanții foștilor primari Mutu și Firea, poate naște un monstru de administrație. Zero interes pentru cetățean și maximul de interes pentru acordarea pe bandă rulantă de autorizații. Deja sunt semne că dezvoltatorii vor să scape de strictețea în aplicarea legii pe care consilierii USR au avut-o în mandatul prezent. Își freacă mâinile de bucurie că se vor putea înțelege oricând cu consilierii de pe lista PSD+PNL, deschisă de Ciprian Ciucu. Înțelegem, „pe surse” bine conectate în primărie, că interesul PSD este fix pe instituțiile care vor controla „dezvoltatorii”. Și știm vorba românească: corb la corb nu-și scoate ochii!

Așadar: pe 9 iunie alegem pe cine vom avea în Consiliul Local Sector 6 - pe reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari sau pe cei ai oamenilor? Cetățenii pot stopa bucuria dezvoltatorilor care sunt dispuși oricând să renunțe la principii pentru bani. Cetățenii pot opri extinderea acestei cangrene prin votul lor.

Pentru asta, mergeți la vot și alegeți Mihaela Ștefan, candidatul Alianței Dreapta Unită (USR, PMP, Forța Dreptei) pentru Primăria Sectorului 6, și care este viceprimarul din spatele reușitelor din administrație din ultimii 4 ani. Votați și dați majoritatea consilierilor Alianței Dreapta Unită pentru a avea garanția unor decizii responsabile în următorul mandat. Cine a apărat deja interesele cetățenilor, va continua să o facă și mai departe!