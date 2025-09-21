USR a anunțat propunerea de prefect al Capitalei: „Reflectă viziunea noastră”

Autor: Dan Stan
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 17:48
75 citiri
Andrei Nistor, USR / FOTO: USR

USR a anunțat nominalizarea pentru funcția de prefect al Capitalei. Andrei Nistor, un nume mai puțin cunoscut publicului larg, este alegerea formațiunii de guvernare.

„Nominalizarea sa pentru funcția de prefect al Capitalei reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României. Mai bine de jumătate dintre locuitorii Ilfovului au buletin de București, muncesc în Capitală și își duc viața în cadrul acestei zone metropolitane unitare. Este momentul pentru un prefect care înțelege exact legătura administrativă București–Ilfov, iar experiența lui Andrei Nistor îl recomandă pentru acest rol”, au anunțat USR-iștii.

Anunțul privind nominalizarea a fost făcut duminică, 21 septembrie, printr-un comunicat de presă. În acest sens, Nistor a transmis primul mesaj.

„Cred cu tărie că prefectul Capitalei trebuie să fie un garant al respectării legii și un sprijin real pentru cetățeni, dar și un lider care să înțeleagă specificul regiunii București–Ilfov. Am construit proiecte de la zero în mediul privat și am demonstrat în administrația locală că pot aduce transparență și soluții moderne. Vreau să pun această experiență în slujba bucureștenilor și să contribui la o administrație mai eficientă, mai corectă și mai aproape de oameni”, a declarat Nistor.

Schimburi de funcții pe filiera USR-PSD. 13 secretari de stat în ministere cu greutate pentru oamenii lui Fritz, printre care: Justiție, Finanțe, Fonduri Europene, Sănătate sau Muncă

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord pe împărțirea prefecturilor, PSD urmând să cedeze trei prefecturi pentru USR, printre care și Capitala, afirmau surse politice. USR ar fi trebuit să numească 9 prefecți, conform algoritmului din coaliția din guvernare.

Însă, Dominic Fritz și Sorin Grindeanu au ajuns la un acord: USR să primească mai puține prefecturi, dar mai multe posturi de secretar de stat. Astfel, înainte de Congres, Sorin Grindeanu și-a păstrat prefecții în județele conduse de social-democrați. Iar USR își consolidează puterea acolo unde are primari (Timișoara și Bacău) plus principalul bazin electoral - București.

Cum împarte USR secretarii de stat

USR va avea 13 secretari de stat, mai mult decât ponderea din coaliție. Astfel, partidul condus de Dominic Fritz va avea câte un secretar de stat la Justiție și Finanțe, ministere care avizează orice proiect de lege sau de hotărâre care ajunge pe masa Guvernului. Tot câte un secretar de stat va trimite la Sănătate, Dezvoltare și Muncă și Fonduri Europene. De asemenea, USR va numi doi secretari de stat la Mediu și trei la Ministerul Economiei, care mai cuprinde Digitalizare, Antreprenoriat și Turism. Ministerul Economiei este condus de Radu Miruță, membru USR.

În acest moment, USR mai numără un secretar de stat la Transporturi: Horațiu Cosma, unul dintre apropiații lui Cătălin Drulă. Plus Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al partidului, care ocupă și funcția de secretar de stat la cabinetul vicepremierului Ionuț Moșteanu. În total, 13 secretari de stat.

