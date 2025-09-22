USR sare în apărarea ministrei Mediului, Diana Buzoianu, după atacul PSD asupra ei: „E cel mai competent și curajos ministru”

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, îi ia apărare ministrei Mediului, Diana Buzoianu, după ce senatorul PSD Daniel Zamfir a spus că aceasta „nu mai poate continua în funcție”. Pălărie spune că Buzoianu este poate „cel mai competent și mai curajos ministru” din Guvernul Bolojan.

”Astăzi, toţi parlamentarii USR, deputaţi în mod special, sunt pe baricade pentru a susţine, probabil, poate cel mai competent şi mai curajos ministru din acest guvern. Spun asta pentru că USR a avut un pariu foarte bun în persoana doamnei ministru Diana Buzoianu, un om de o tenacitate şi de un curaj fenomenal. O vedem luptându-se cu mafia pădurilor, o vedem reformând nu doar legislativ Codul Silvic, dar şi ceea ce înseamnă Romsilva, la nivel executiv, la nivel de cheltuieli, la nivel de număr de posturi de director la nivel național, vedem modificările pe care le aduce şi la Garda de Mediu şi, de asemenea, Apele Române. Orice formă prin care, în mod făţiş, cineva se împotriveşte acestor reforme, nu poate să aibă decât două explicaţii, fie un pact cu sistemul, cu sistemul acela osificat cu care Diana Buzoianu se luptă fie o formulă în care există o altă intenţie care nu poate fi adusă la suprafaţă”, a spus liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie.

Despre afirmaţia senatorului PSD, Daniel Zamfir, conform căreia ministrul Mediului nu mai poate continua în funcţie, Pălărie a răspuns: ”Domnul Daniel Zamfir mai degrabă este pe persoană fizică, asta consider. A avut o temă, de-a lungul timpului, legată de hidrocentrale, unde am analizat cu foarte mare atenţie şi deciziile CSAT, prin care aceste hidrocentrale erau trecute în capitol de obiective de importanţă de securitate naţională, cu toate acestea, doamna ministru nu poate fi acuzată sub nicio formă de rea intenţie, dimpotrivă, operează şi acţionează în baza legii”.

”O să vedem mai departe, am stat de vorbă cu colegi din PSD, care nu erau la curent cu aceste iniţiative ale domnului Zamfir”, a mai spus senatorul USR.

Ştefan Pălărie a precizat că el nu ia în calcul, în acest moment, ca PSD să voteze pentru o astfel de moţiune.

”În momentul de faţă sunt ridiculizaţi colegii din AUR cu o astfel de moţiune simplă, împotriva unui astfel de ministru. Eu, sub nicio formă nu m-aş fi gândit că cineva se poate alătura unui demers, mă refer la cel de moţiuni simple, atât de ridicol. Dar asta e o altă chestiune. Fiecare îşi alege, în politică, poziţia”, a completat el. ”Eu cred că miercuri, toată lumea va vota aşa cum ne-am obişnuit şi anume în susţinerea miniştilor care fac parte din coaliţia de guvernare”, a adăugat Pălărie.

Deputaţii dezbat, luni, moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul ”Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”.

Formaţiunea o acuză pe Diana Buzoianu că blochează proiecte strategice, în timp ce ”securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.

