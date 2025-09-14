Liderii USR au cerut în coaliția de guvernare posturile de prefecți și de secretari de stat, conform ponderii politice SURSE

Autor: Grigore Dobritoiu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 20:41
Liderii USR au cerut în coaliția de guvernare posturile de prefecți și de secretari de stat, conform ponderii politice SURSE
Guvernul României - FOTO gov.ro

Partidul lui Dominic Fritz le-a cerut colegilor din coaliție să primească posturile de prefecți, secretari de stat și șefi de instituții deconcentrate, conform ponderii politice, potrivit surselor citate de Adevarul.ro

PSD, PNL și UDMR, care au guvernat până în iunie 2025, nu au eliberat până acum funcțiile care trebuiau să revină USR, însă liderul interimar al PSD a promis că miniștri săi vor numi secretari de stat la USR.

În schimb, USR va renunța la o parte din prefecți, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Liderii USR s-au revoltat în ultima ședință a coaliției de guvernare, pe motiv că miniștrii PSD și UDMR nu vor să le accepte secretarii de stat. USR nu a primit până acum, de când s-a format noul guvern, funcțiile care îi revin prin ponderea parlamentară.

„Încă nu știm exact câte posturi va primi USR, pentru că urmează o negociere directă între Sorin Grindeanu și Dominic Fritz. Cei de la USR au acceptat să cedeze unele posturi de prefect pentru a primi în schimb mai multe funcții de secretar de stat și șefi de agenții guvernamentale”, explică surse din coaliția de guvernare.

Astfel, Sorin Grindeanu n-ar mai trebui să schimbe prefecții din funcție înaintea congresului PSD din toamnă, iar Dominic Fritz ar putea recompensa cu funcții o parte a filialelor cu rezultate bune la ultimele alegeri, cum ar fi București, Timișoara, Brașov sau Constanța, spun sursele Adevărul.

