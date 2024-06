Cine i-ar putea lua locul lui Cătălin Drulă la șefia USR: „L-aș susține pe Dominic dacă facem curățenie. Dacă nu, o să mă înscriu în cursă”

Alegerile de duminică aduc în USR un nou test democratic. Formațiunea este așteptată să își realeagă conducerea, după anunțul retragerii lui Cătălin Drulă de la șefia USR. Deciziile vor fi însă luate pe repede-înainte, dat fiind că urmează alegerile prezidențiale și parlamentare.

Președintele demisionar al USR, Cătălin Drulă, a anunțat că se retrage de la conducerea formațiunii în urma cifrelor obținute la alegerile europarlamentare și locale și că va preda ștafeta până la finalul lunii.

Susținerea lui Dominic Fritz

Cătălin Drulă a strecurat în anunțul său și o nominalizare la șefia partidului, făcând referire la Dominic Fritz, despre care a afirmat că este „un om care a câștigat decisiv votul în Timișoara și a arătat că PSD și PNL pot fi înfrânte”.

Argumente cu privire la susținerea candidaturii lui Fritz au fost subliniate de mai mulți membri, printre care și fostul președinte de partid, Dan Barna și purtătorul de cuvânt Ionuț Moșteanu.

Primarul din Timișoara a anunțat de asemenea că nu va putea sta deoparte. „Voi propune o nouă conducere colectivă cu mine ca preşedinte şi, dacă voi primi susţinerea colegilor pentru această misiune grea, dar frumoasă, o voi accepta”, a afirmat Fritz într-o conferință de presă, potrivit Libertatea.

Noua împărțire posibilă pentru alegerile prezidențiale

Pe de altă parte, fostul președinte al formațiunii, Dan Barna, a negat o eventuală candidatură, afirmând că vrea să se concentreze pe mandatul de europarlamentar. Fostul șef al formațiunii politice a sugerat însă o susținere pentru primarul din Timișoara, despre care a afirmat că are cele necesare pentru a duce mai departe proiectul USR.

Dacă înainte de retragere, Cătălin Drulă se afișa și drept un potențial candidat pentru alegerile prezidențiale, schimbarea conducerii, în contextul în care Dominic Fritz a anunțat că nu va candida, ar putea aduce o împărțire mai extinsă.

Un alt nume care ar putea apărea în cursa internă a USR, este cel al Elenei Lasconi, primarul reales din Câmpulung Muscel, care a afirmat că dorește o schimbare mai clară în partid. Potrivit unor surse interne însă, în interiorul formațiunii este preferată preluarea conducerii de către Dominic Fritz, fiind apreciat pentru acest rol de mai muți membri. În același timp, Elena Lasconi este vehiculată pentru candidatura la prezidențiale.

Pe listă, „un primar de la țară”, care vrea „reset”

„Am spus că l-aș susține pe Dominic și am putea să mergem cot-la-cot în această reconstrucție a USR, dacă vom face pe bune curățenie. Dacă nu, o să mă înscriu în această cursă pentru președinția partidului. (…) Am informații că de fapt ideea era doar de o cosmetizare. Am un feeling pe treaba asta și nu este bine. Trebuie să dăm reset la toată construcția asta”, a explicat Elena Lasconi pentru Ziare.com.

Luni, pe 10 iunie, în urma alegerilor, Lasconi acuza conducerea USR că a greșit față de ea. „Au crezut că sunt doar un primar de la țară”, susținea Lasconi într-o intervenție la Digi24, criticând dur conducerea partidului și concluzionând că „rezultatul a fost dezastruos”, astfel că „trebuie schimbat Biroul Național, întreaga echipă de conducere”.

Diferențe de opinii

Primărița a lansat și mai multe propuneri precum schimbarea statutului formațiunii, astfel încât candidatul la președinție să fie ales de toți membrii, potrivit G4Media. În prezent este ales de delegații la Congres, potrivit statutului. O altă propunere este întoarcerea mai multor foști membri, fiind nominalizați inclusiv candidații independenți la europarlamentarele de duminică.

În schimb primarul din Timișoara, Dominic Fritz, este de părere că modificările majore trebuie amânate deocamdată pentru următoarele campanii. „O să prezint și în scris în curând câteva idei și propuneri. Nu cred că acum este momentul să organizăm mari proceduri de schimbări statutare și așa mai departe. Acum trebuie să ne focusăm pe o refacere rapidă a conducerii partidului, care să reflecte diversitatea partidului, să includă cât mai multe voci posibil și, în același timp, să pregătim prezidențialele pentru că miza cea mai importantă acum este să avem un președinte de dreapta și să nu ajungă domnul Ciolacu președinte”, a explicat Dominic Fritz pentru Ziare.com.

Edilul Timișoarei a admis însă că este nevoie de o uniune. „Cred că este într-adevăr important să terminăm, cum se zice, cu scindările succesive care se întâmplă istoric aproape vorbind, în dreapta românească și în acest sens, cred că USR trebuie în general să aibă o deschidere mare, să fie ancorată în societate și să includă cât mai mulți actori relevanți, reformiști. Voi candida inclusiv cu intenția de a întinde mâna tuturor celor care vor să nu ajungă domnul Ciolacu președintele României”, a mai spus Dominic Fritz.

Alegeri la foc automat

Formațiunea politică ar urma să aibă un nou președinte pe 28 iunie și un nou Birou Național pe 29 iunie, atunci când va fi organizat Congresul condus de președintele de partid ales.

Purtătorul de cuvânt a anunțat într-o conferință de presă că cei care doresc să se înscrie au timp până la finalul săptămânii, urmând să își desfășoare campania săptămâna viitoare. Alegerea președintelui va fi în două tururi, primul în perioada 24-25 iunie, iar cel de-al doilea în perioada 27-28 iunie.

„E un calendar rapid, trebuie să ne regrupăm rapid. Trebuie să ne reîntoarcem către cetățeni rapid. Avem în față alegerea președintelui României și apoi parlamentarele la finalul anului”, a explicat Ionuț Moșteanu.

Partidul ar urma să înceapă și strângerea semnăturilor pentru candidatura la prezidențiale pe 15 iulie.

