Ciolacu nu va avea liniște nici după alegerile prezidențiale din luna mai. Cine și ce surpriză îi pregătește premierului

Parlamentarii USR iau în considerare inițierea unei moțiuni de cenzură în luna mai, după alegerile prezidențiale, a declarat miercuri, 5 martie, deputatul Radu Miruță. Acesta a subliniat că USR nu va oferi sprijin lui Marcel Ciolacu pentru funcția de premier.

"Oferta făcută de PSD cu susținerea actualei coaliții pentru Crin Antonescu cu Marcel Ciolacu premier este doar o cârjă de sprijin pentru Marcel Ciolacu, care nu mai are benzină să continue în fruntea Guvernului. USR nu face un astfel de parteneriat cu Marcel Ciolacu premier. USR va depune o moțiune de cenzură în luna mai. De ce în luna mai? Pentru că, după cum vedeți, acum în Parlament balanța este destul de echilibrată și nu prea mai ai de ce trage. Parlamentarii sunt împărțiți, așa cum am văzut, cu majoritate pentru susținerea Guvernului. În momentul în care alegem un nou președinte, dacă acest președinte joacă în această negociere, are de pus pe masă noi parametri - numiri la Curtea Constituțională, ambasadori, are grade de libertate suplimentare care aduse la negociere pot schimba o astfel de majoritate", a explicat Miruță, la Parlament.

Întrebat dacă există o decizie luată în USR în privința moțiunii de cenzură, el a menționat că a existat "o discuție unanim acceptată".

"A fost o discuție, unanim acceptată de către toți parlamentarii, de conducerea partidului din care fac parte", a susținut deputatul.

Potrivit acestuia, USR, în momentul de față, "a spus că ar putea susține un candidat pe numele Ilie Bolojan".

"Noi nu putem să punem încredere în spatele unui candidat căruia îi bate motorul, care este consumat politic, așa cum este Crin Antonescu. Dacă PNL cu adevărat are nevoie de susținere și dacă are o înțelegere cu PSD ca acel candidat să fie din partea PNL, de ce nu schimbă acel candidat astfel încât să primească suplimentar și susținerea USR? (...) Înțelegerea între două partide a fost că unul dă candidatul la prezidențiale, unul dă premierul României. Haideți să facem un front mai larg dacă tot se invocă susținerea asta împotriva extremismului", a explicat Miruță.

Potrivit acestuia, "nu există niciun parametru în baza căruia să considere că Antonescu este un candidat neutru".

"După cum vedeți, în toate sondajele la care și dumneavoastră aveți acces, nu performează domnul Antonescu și convingerea mea este că valabilitatea domnului Antonescu este mai scurtă decât data la care vor fi alegeri", a adăugat deputatul USR.

Întrebat dacă moțiunea de cenzură va însemna că USR va negocia intrarea la guvernare, el a răspuns: "Este o decizie în momentul de față de a lărgi susținerea în Parlament împotriva extremismului pentru a contribui la stabilitatea pe care cu toții o invocăm și este absolut legitim ca USR, care vine cu un grad de susținere, să propună niște condiții pe care să le susțină. Noi nu vom putea vreodată să susținem combinația între Marcel Ciolacu și Crin Antonescu. Este o jignire la adresa susținătorilor noștri, să mergem să ducem bagajul de încredere în spatele unui candidat de tipul domnului Crin Antonescu".

Pe de altă parte, Radu Miruță a afirmat că "nu va putea fi dezlipit niciodată Nicușor Dan de USR".

"USR are o colaborare cu Nicușor Dan, este un candidat performant. Deocamdată discuțiile pe care Elena Lasconi le-a propus și în Biroul Național cumva le-am acceptat, a fost o continuare a transmiterii încrederii către domnul Bolojan. Noi le-am propus pe domnul Bolojan premier, poate că faptul că a ajuns președinte al Senatului și președinte interimar este o contribuție a faptului că noi am împins persoana dumnealui într-o susținere extinsă în clasa politică. Este președintele României, este un om considerat cu un grad suficient de mare de încredere, este o preferință pe care noi am susținut-o, am fi dispuși să negociem", a completat parlamentarul.

Conform acestuia, "tot partidul" strânge semnături pentru candidatura Elenei Lasconi.

"Evident că, în momentul de față, noi toată energia partidului o punem în acest rezultat. (...) Discuția este pentru a ne atinge targetul de semnături în fiecare județ pentru Elena Lasconi, ceea ce pare că se întâmplă", a încheiat deputatul USR.

