USR a depus un proiect de desființare a pensiilor speciale ale primarilor. Năsui: „Guvernul ar trebui să taie şi de la politicieni”

Autor: Maria Popa
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 09:29
Deputatul USR Claudiu Năsui FOTO: Facebook/Claudiu Nasui

Deputatul USR Claudiu Năsui a anunţat, marţi, 28 octombrie, că a depus la Parlament un proiect de desfiinţare a pensiilor speciale ale primarilor.

Năsui spune că e timpul ca Guvernul să taie şi de la politicieni.

„Dacă Guvernul tot a crescut taxele şi a generat creşteri în lanţ de preţuri, atunci ar trebui să taie şi de la politicieni. Nu de alta, dar deocamdată de la ei nu a tăiat nimic. Luna trecută, statul a dat 1,5 miliarde de lei pe pensii speciale. Din această sumă, pensiile speciale ale magistraţilor reprezintă doar 8%. Da, toată lupta din Guvern/coaliţie şi de la CCR a fost pentru doar 8% din problemă. Pe acestea nu a reuşit nici măcar Guvernul Boc să le taie, care până acum e singurul Guvern care chiar a tăiat pensii speciale. Restul pensiilor speciale, însă, pot fi tăiate. Dar de ele Guvernul nu se atinge”, a scris Năsui, pe Facebook.

Potrivit acestuia, pensiile speciale ale primarilor n-au intrat în vigoare până acum pentru că fiecare Guvern a tot amânat aplicarea lor.

„Dar de ce fac asta şi nu abrogă direct legea? Pentru că vor să pară că nu sunt de acord cu pensiile speciale, dar şi le doresc. Aşa că vor să intre în vigoare cu mâna CCR.

Motivul va fi că nu poţi amâna la nesfârşit aplicarea unei legi. Un lucru corect. Şi un lucru pe care CCR l-a mai spus. După care Guvernul va da din umeri şi va spune: „N-avem ce face. Ne obligă CCR să dăm pensii speciale şi la primari. Noi n-am vrut, dar ne obligă ei”.

Eu vă propun să nu ajungem acolo. De aceea am depus un proiect de desfiinţare a pensiilor speciale ale primarilor de pe acum. Tocmai ca să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR. Vă voi ţine la curent dacă Guvernul Bolojan îl susţine sau nu. Şi, evident, cu votul în Parlament al fiecărui partid”, a precizat Claudiu Năsui.

