Cine este si ce avere are Claudiu Nasui, propunerea USR-PLUS la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

In 2016, Claudiu Nasui a fost consilier al ministrului Finantelor in guvernul condus de Dacian Ciolos Claudiu Nasui a absolvit Facultatea de Finante a Universitatii Paris-Dauphine si a terminat un Master la universitatea Bocconi, in Italia, tot in domeniul finantelor. Este fondator al platformei Open Budget, o platforma de transparenta bugetara.In prezent este presedintele USR Bucuresti. Este deputatul care militeaza cel mai mult pentru impozit zero pe echivalentul salariului minim, idee care, deocamdata, nu poate fi pusa in aplicare avand in vedere ca ar crea o gaura bugetara de circa 10 miliarde de euro intr-un an.Potrivit declaratiei de avere, detine doua apartamente in Franta, unul de 49 de metri patrati, achizitionat in 2007, si unul de 99 metri patrati, achizitionat in 2016. Veniturile din chirii se ridica la 12.663 euro.Detine mai multe conturi, totalizand circa 50 mii lei, 22 mii euro si 10 mii dolari.Detine actiuni de 77.428 lei la Banca Transilvania , actiuni de 167.760 lei la Muntenia Global Invest si 80% parti sociale la Bio Carpatherra.Declaratia de interese arata ca este presedinte si membru fondator al Asociatiei Societatea pentru Libertate Individuala.