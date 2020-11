Claudiu Nasui: Masura "zero taxe pe salariul minim", implementata gradual, pe parcursul a cinci ani

In cadrul unei conferinte de presa, Claudiu Nasui a atras atentia asupra faptului ca Romania ocupa locul doi la nivelul UE in ce priveste inegalitatea intre venituri. Conform acestuia, in timpul unei crize este important sa fie lasati "mai multi bani in economie"."Putem sa gradualizam impactul in doua feluri si ne trebuie un calendar de aplicare. Mai intai, pe prima mie de lei sau primii 500 de lei, dupa care continuam asa. Si progresiv, pas cu pas, reusim sa ajungem pana la a nu impozita intreg salariul minim si a duce aceasta masura la indeplinire. Al doilea mod in care poate fi aplicata, si va fi aplicata daca USR PLUS este la guvernare, este prin a incepe cu paturile sociale care au cele mai mici salarii - de unde statul roman, oricum, ia si mai putini bani - si care au cea mai mare evaziune fiscala si munca la negru, munca la gri. Un astfel de calendar pe cinci ani de zile este prezentat in documentul nostru de pozitie. Incepem cu agricultura si industria, dupa care mergem spre toate sectoarele", a precizat el.Anca Dragu, fost ministru al Finantelor Publice, candidat USR PLUS la alegerile parlamentare, a declarat ca masura "zero taxe pe salariul minim" trebuie privita in contextul tuturor masurilor din programul USR PLUS, precum: relansarea economica, reindustrializarea tarii, sustinerea antreprenorilor, reducerea birocratiei, transparenta cheltuielilor publice, cresterea veniturilor printr-o mai buna colectare si o mai serioasa organizare a ANAF.Ea a mentionat ca principalul scop al aceste masuri este reducerea saraciei, in speta a celor care muncesc."Desi oamenii muncesc opt ore pe zi, la sfarsitul lunii, banii pe care ii incaseaza ca salariu sunt insuficienti pentru a duce un trai decent, astfel incat ii plaseaza in categoria saraciei. Riscul de saracie si excluziune sociala este foarte ridicat in Romania, este tara cu cel mai ridicat risc de saracie si de excluziune sociala dupa Bulgaria, respectiv 32,5% dintre romani se afla in aceasta situatie. La polul opus, am gasit tara cea mai performanta in reducerea saraciei ca fiind Cehia, unde 12,2% dintre oameni se afla in risc de saracie, deci aproape de trei ori mai putin decat in Romania, ca procent din total. Tari precum Suedia, Danemarca, Olanda si chiar Slovacia se afla la undeva la 16% din populatie", a spus ea.Conform Ancai Dragu, decalajele sociale si decalajele de venit "tin pe loc economia romaneasca".Deputatul Cristina Pruna a declarat ca "zero taxe pe salariul minim" nu ar urma sa se aplice contributiei asiguratorie de munca pe care o plateste angajatorul si care se va mentine la nivelul de 2,25%. Totodata, masura "nu va afecta in niciun fel drepturile oamenilor la sanatate si la pensie"."Daca vrem sa avem locuri de munca bine platite, daca vrem sa stopam acest exod al oamenilor peste hotare, atunci trebuie sa facem o reforma cat se poate de clara, si anume sa reducem taxele pe munca si sa reusim sa crestem nivelul de trai aici, in Romania. (...) Prin netaxarea primilor 2.230 de lei din salariu, acei 41% care in prezent merg la stat, practic, ar ramane in buzunarul oamenilor si nu am mai avea acele salarii extrem de mici. In momentul de fata, dupa impozit pe venit, contributia pe sanatate si contributia la pensie, omul ramane in buzunar cu doar 1.347 de lei", a spus Pruna.Ea a explicat ca, in cazul in care optiunea USR s-ar fi indreptat doar spre o diminuare a taxarii muncii, ar fi avut de castigat tot cei cu salarii mari."Daca de exemplu, cineva castiga 20.000 de lei pe luna si taxarea s-ar fi redus cu 10 puncte procentuale, persoana respectiva ar fi ramas, in plus, in buzunar, cu 2.000 de lei. In schimb, pentru cineva care castiga 2.000 pe luna, daca taxarea s-ar fi redus tot cu 10 puncte procentuale, persoana respectiva ar fi castigat doar 200 de lei", a explicat ea.CITESTE SI: Allen Coliban : "Ajutati-ma sa aducem in compartimentul de mediu al Primariei Brasov cei mai buni profesionisti"