Claudiu Nasui s-a razgandit, peste noapte, si nu o mai sustine pe directoarea acuzata de colaborare cu Securitatea: "Imi cer scuze pentru toata situatia creata"

"Imi cer scuze pentru toata situatia creata", a scris Claudiu Nasui pe pagina sa."Din punct de vedere administrativ, am ca scop sa repar multe lucruri in minister. De aceea am cautat o persoana care sa aiba experienta in zona aceasta. Nu cunosc multa lume la stat, asa ca am cautat cat de bine am putut persoane", s-a aparat ministrul.Desi a aparut in presa informatia ca Prisecaru a turnat la Securitate, Claudiu Nasui i-a luat initial apararea. In cadrul unei interventii televizate la Digi 24, miercuri, 27 ianuarie, Nasui a afirmat ca stia ca persoana pe care urma sa o numeasca director general adjunct in Ministerul Economiei are o decizie in prima instanta de colaborare cu Securitatea."Eu imi doresc sa atrag oameni cat mai buni in Ministerul Economiei. Daca avem oameni buni, incerc sa-i aduc in minister", a adaugat el.Intrebat daca il deranjeaza colaborarea cu Securitatea, Claudiu Nasui a spus ca da, insa el nu crede ca ea a colaborat: "Ba da, dar nu cred ca a colaborat cu Securitatea, pentru ca nu are o decizie definitiva in sensul acesta. Daca va avea, o sa regandim strategia".Citeste si: