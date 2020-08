De ce nu a fost primit PMP-ul in "Alianta Dreptei" de la Bucuresti. Nasui: Absolut toate filialele noastre erau total dezamagite de activitatea PMP-ului in consilii

"Am avut discutii cu consilierii nostri, cu filialele noastre si absolut toate erau total dezamagite, ca sa folosesc un cuvant mai usor, despre activitatea PMP-ului in consilii pana acum si atunci lucrul acesta a cantarit decisiv. Sunt unele compromisuri pe care le poti face in politica si unele pe care nu le poti. Noi la USR-PLUS am renuntat la niste candidaturi foarte bune, oameni care erau foarte bine plasati si care au trebuit sa faca un pas in lateral, in ideea candidaturilor comune. (...)E foarte greu sa ceri acest sacrificiu si filialelor si oamenilor si candidatilor, in momentul in care pui persoane pe care nu le poti sustine la comun si cu care te compromiti sustinandu-le la comun", a precizat Claudiu Nasui, intr-o interventie la RFI.Intrebat daca Nicusor Dan nu va pierde voturi, in cazul in care Traian Basescu va candida la Primaria Capitalei, liderul USR Bucuresti a raspuns: "Toate sondajele si de la PNL si de la USR arata ca Nicusor Dan are prima sansa, as spune cu o marja de eroare consistenta, pentru aceste alegeri, indiferent de ce se va intampla si atunci suntem in spatele lui in intregime si vom face cea mai buna campanie, ca sa marim aceasta marja de incredere".Pe de alta parte, Claudiu Nasui spune ca "doamna Firea stie ca zilele ei la Primaria Capitalei sunt numarate (...). A facut suficient rau si de aceea eu sunt convins ca bucurestenii au vazut lucrul acesta si ca datorita acestei uniuni chiar au o alternativa viabila pentru urmatoarele alegeri locale".