Deputatul Claudiu Nasui (USR) a depus un proiect conform caruia in plenul reunit al Parlamentului sa nu mai existe vot secret

"Haideti sa nu mai ascundem dupa voturi secrete. Este absolut ridicol sa credem ca USR ar fi votat cu domnul Iordache. Din pacate, votul fiind secret, nu avem cum sa aratam cine ce a votat. Dar votul secret nu trebuie sa fie regula. Votul secret a fost stabilit de regulamentul din anii '90. Toata tevatura din ultimele zile despre cine ce a votat ar fi putut fi evitata daca aveam votul deschis si transparent, fix asa cum este si votul pe legi. Azi am depus un proiect de modificare a regulamentului sedintelor comune ale Parlamentului astfel incat sa nu mai fie voturi secrete", a scris el, pe Facebook Intr-o inregistrare video atasata postarii, Nasui a declarat ca intr-o democratie reprezentantiva, electoratul trebuie sa stie ce fac reprezentantii sai in Parlament si ca votul secret "permite unor oameni sa se ascunda"."La legile care instituie privilegii noi pentru ASF, de exemplu, care dau terenuri intregi din Bucuresti - cele de langa Romexpo - gratuit unor grupuri de interese, acolo am putut demonstra cum am votat, pentru ca avem un vot electronic si vedem la finalul zilei cine a fost de la PSD , de la PNL , de la USR, cine cum a votat. Si putem sa aratam ca de multe ori legile acestea au trecut cu cardasia PNL-PSD", a spus el.Deputatul a adaugat ca, desi potrivit regulamentului actual, votul la motiunea de cenzura sau la investirea Guvernului este secret, parlamentarii obisnuiesc sa arate bilele pe care le introduc in urna."E o ipocrizie, pana la urma. Haideti sa oprim aceasta ipocrizie! Haideti sa fim pentru transparenta, pentru deschidere si, mai ales, pentru asumare. (...) Trebuie sa vedem, de exemplu, la ultimul vot, cine a votat de fapt pentru domnul Iordache", a mentionat Nasui.In acest sens, el si-a exprimat speranta ca CCR va admite sesizarea privind numirea lui Florin Iordache la sefia Consiliului Legislativ, iar votul Parlamentului va fi reluat "cu o procedura transparenta, prin vot nesecret".