Deputatul USR, Claudiu Nasui, despre majorarile salariale la DSP-uri: Angajatii statului nu merita sporuri doar pentru ca isi fac treaba

Sporuri 40% pentru sefi, 30% pentru functionari

Raed Arafat : Este prea greu pentru mine in razboi, am plecat

"Daca dorinta de relansare a economiei este cu adevarat o prioritate pentru Romania, atunci actiunile noastre ar trebui sa arate total opus. Aflam ca se pregateste un OUG pentru a creste salariile angajatilor din DSP: sefii ar urma sa primeasca mariri de 40%, iar ceilalti functionari o marire de 30%.Cum este motivata aceasta crestere? Cert este ca nu in baza performantelor. Nu trece ziua fara sa mai aflam de o calamitate pusa in seama DSP. De la telefoane la care nu raspunde nimeni cu orele, la ambulante care ar trebui trimise si se lasa asteptate cu zilele, probe fiziologice trimise prin curier fara a fi marcate ca atare, iar acestea sunt doar cateva exemple.Practic, recunoastem ca suntem atat de disperati sa scapam de aceste contraexemple, incat suntem gata sa platim sporuri unor institutii care nu functioneaza, doar ca acestea sa indeplineasca ce scrie in fisa postului.Poate o solutie mai buna ar fi sa punem niste profesionisti adevarati pe aceste pozitii care zeci de ani de zile au fost ocupate doar de pile si activ de partid. Angajatii statului nu merita sporuri doar pentru ca isi fac treaba. Am ajuns sa normalizam ca, pentru a avea o institutie de stat functionala, trebuie sa o umplem de privilegii. Nu ca asta ar garanta ceva.Este absolut contraintuitiv si contraproductiv sa crestem cheltuielile statului cand economia a fost puternic lovita, iar declarativ spunem ca ne dorim sa sprijinim mediul privat si sa lasam mai multi bani in buzunarele cetatenilor. Sa nu uitam ca aceste cresteri nu sunt gratis si nu vin de la stat, ci vin de la fiecare roman care munceste si e fortat sa isi imparta salariul cu statul doar pentru a sustine astfel de masuri populiste", a scris acesta pe pagina sa de FacebookGuvernul intentioneaza, printr-o ordonanta de urgenta, sa aloce pe perioada starii de alerta, sporuri in valoare de 40% din salariul de baza directorilor executivi si directorilor executivi adjuncti ai directiilor de sanatate publica, precum si sporuri de 30% din salariul de baza functionarilor publici incadrati in serviciul de control in sanatate publica.Guvernul isi motiveaza decizia de a acorda aceste sporuri, in nota de fundamentare a proiectului de OUG, prin faptul ca in perioada starii de alerta "se dispun noi activitati pe care trebuie sa le desfasoare directiile de sanatate publica in situatii de risc epidemiologic si biologic, sens in care personalul directiilor de sanatate publica are instituite si alte obligatii".Decizia guvernului a venit in contextul in care un numar important de medici din cadrul DSP-urilor, printre care patru medici de la DSP Bucuresti chiar in urma cu trei zile, si-au anuntat demisia acuzand volumul mare de munca.Raed Arafat, seful DSU, a commparat valul recent de demisii din DSP cu dezertarile unor soldati in timpul razboiului."Cand vine cineva si-ti spune ca e prea mult volum de munca in timpul bataliei, e ca si soldatul care in timpul razboiului iti spune: Este prea greu pentru mine in razboi, am plecat! Faptul ca-ti depui demisia sa pleci pentru ca volumul de munca e mare in timpul unei pandemii si sa fii din domeniu este, totusi, un pic sub semnul intrebarii. Cu toti stim ca este foarte mult de munca, pentru ca e pandemie!Cine se ocupa de epidemie daca nu epidemiologi, infectionisti, medici de urgenta, medici anestezisti, terapisti intensivi, serviciile de urgenta, sectiile de infectioase, sectiile de terapie intensiva? Pai, daca noi spunem in timpul pandemiei ca este foarte greu, hai sa plecam ca e greu.... Normal ca e greu, pentru ca este o situatie neobisnuita si normal ca are o presiune maxima. Trebuie gestionat personalul sa poate sa-si recupereze fortele, sa poata sa se odihneasca, acest lucru e normal, dar in acelasi timp nu putem sa pretindem ca vom lucra similar cu perioada de normalitate", a comentat Raed Arafat.Citeste si: Majorari salariale substantiale pentru sefii din DSP. Cat vrea sa pompeze Guvernul Orban in sinecurile pentru sefii politici din judete. Miza: stoparea unui exod in masa