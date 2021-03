DOCUMENT Claudiu Nasui denunta acuzatiile ca ar avea legaturi cu Securitatea. Publica sentintele de condamnare ale tatalui si bunicii sale

Nasui, mutare-surpriza la dezbaterea motiunii PSD: Anunta ca a depus proiectul "Fara SECURISTI in Functii Publice"

"Iata sentintele de condamnare la inchisoare de catre securisti a tatalui meu si a bunicii mele.Una dintre cele mai mari ticalosii spusa la adresa USR -PLUS, si a mea, de cand am intrat in politica este faptul ca am avea vreo legatura cu securitatea. Nu este singura, dar cu siguranta este in top 3 de cele mai raspandite manipulari. A fost propagata in forta si sponsorizata cu bani multi, iar asta fix in campanie PSD a decis sa scrie aceasta minciuna chiar si in motiunea parlamentara contra mea. Am raspuns in cadrul motiunii si pun si aici public, sentintele la care faceam referire.Tatal meu nu doar ca nu a fost securist, dar a fost condamnat la inchisoare de catre securitate. Iar bunica mea a facut inchisoare la Sighet pentru ca a ajutat partizanii anti-comunisti care faceau rezistenta tocmai contra securitatii.Prima, sentinta de condamnare la 7 ani de inchisoare a tatalui meu pentru infractiunea de "refuz de inapoiere in tara". Decizia pronuntata, culmea ironiei, de capitanul de securitate Doru Viorel Ursu, devenit, dupa revolutie, ministru de interne in guvernul Ion Iliescu A doua, sentinta de condamnare la 5 ani de inchisoare a bunicii mele, in 1949, pentru "uneltirea contra ordinii sociale". Adica pentru ca a ajutat rezistenta anti-comunista din nordul tarii. Nu va mai spun cine conducea represiunea comunista in perioada aceea in nordul tarii.Minciunile la adresa familiei mele au ajuns prea departe. De aceea am depus la senat un proiect de lege prin care sa facem un registru cu toti securistii din decembrie 1989.Hai sa vedem toti securistii. Absolut toti care, apropo, primesc si pensie speciala acum pentru marile servicii aduse statului. Si nu doar atat. Hai sa vedem toate rudele de pana la gradul 3 ale securistilor care sunt acum in politica ( parlamentari , primari, functii alese, etc.).Macar la 31 de ani de la revolutie, sa aflam si noi cine au fost securistii si cine le sunt rudele care dominat politica timp de atatia ani", a scris acesta pe Facebook.Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a anuntat, marti, in Senat , in timpul dezbaterii motiunii simple depuse de PSD impotriva sa, ca a depus in Parlament o initiativa legislativa - "fara securisti in functii publice" -, care vizeaza inclusiv copiii si rudele securistilor. In plus, Nasui le-a solicitat parlamentarilor PSD si AUR sa voteze proiectul pentru a arata ca vorbele lor nu sunt goale, scrie publicatia Epoch Times "Sa stiti ca este o parte din motiune care mi-a placut si cu care sunt de acord . O sa va sochez. Aveti un indemn la un moment dat. Ziceti acolo 'fara securisti in functii publice'. V-am auzit, domnule Romascanu, pronuntand aceste cuvinte la tribune, nu era aplombul necesar dar le-ati spus si dumneavoastra. Imi place sloganul acesta si vreau sa nu ramana o vorba goala, cum sunt restul vorbelor din aceasta motiune. Stimati colegi din PSD, haideti sa eliminam securistii si copiii securistilor din politica din Romania. Sa ramana acest slogan doar un indemn. Dumneavoastra nu ma cunoasteti. Colegii din USR PLUS ma cunosc mult mai bine. Nu am obiceiul sa vin cu mana goala in Parlament. Am venit si am depus astazi un proiect de lege tocmai ca initiativa dumneavoastra sa nu ramana vida de sens. Sunt sigur ca o sa va placa proiectul de lege si daca chiar credeti ce ati semnat in motiune il veti si vota", a afirmat Nasui.Proiectul se numeste "Legea privind registrul lucratorilor Securitatii si legaturilor de rudenie ale persoanelor care ocupa demnitati sau functii publice cu acestia".Potrivit ministrului Economiei, legea, daca ar fi adoptata, creeaza un "registru public al tuturor securistilor de la momentul decembrie 1989" si obliga CNSAS-ul sa arate si legaturile de rudenie pana la gradul trei cu acestia."Haideti sa vedem cine sunt fiii si fiicele Securitatii din politica. Cu siguranta, nu mai poata fi invocata nicio problema de siguranta nationala sau de secret de stat pentru ca oamenii aceia existau acum 31 de ani. Nu mai sunt nici spioni sub acoperire sau altceva de genul acesta. M-am interesat si de constitutionalitate. Nu este nicio problema pentru ca e doar o informatie despre legaturi de rudenie care exista si acum in legi, si anume legi care au incidenta pe declaratiile de avere si de interese pe care sper ca le completati si dumneavoastra", a continuat ministrul.