Schimb de replici dur intre Florin Roman (PNL) si Claudiu Nasui (USR): "Bolsevismul are o noua culoare politica in Parlamentul Romaniei prin USR"

Proiectul legislativ

Discutiile au pornit dupa ce deputatul USR l-a acuzat pe liberalul Florin Roman ca, prin intermediul proiectului de lege, doreste sa creeze "noi privilegii" pentru membrii Consiliului de Administratie al Autoritatii de Supraveghere Financiara."Bolsevismul are o noua culoare politica in Parlamentul Romaniei prin USR. Domnul deputat Claudiu Nasui, un baiat din stele, cum se spune in popor, a venit sa ne spuna astazi ca poate fi cea mai mare lansare de fake news in Parlament. Sa vii sa faci acuzatii mizerabile spunand ca o Autoritate de reglementare independenta trebuie tinuta sub sfera intereselor operatorilor de pe piata inseamna bolsevism.Sunteti mai socialist si mai bolsevic decat cei care sunt reprezentantii acestui sistem. Cum puteti dumneavoastra sa spuneti asemenea minciuni, impreuna cu Vlad Voiculescu , cum puteti? Dumneavoastra stiti ca in legea de functionare a ASF existau aceste prevederi? Incercati sa mintiti poporul spunand ca liberalii dau privilegii. Sa va fie rusine", a spus Roman, in plen.El i-a transmis deputatului USR ca nu intelege ca, pe piata asigurarilor, cei care controleaza societatile de asigurari nu pot fi ca nivel de salarizare sub cei care controleaza, daca nu se doreste coruptie "Imi pare foarte rau sa va spun: aveti o teorie socialista, aveti o teorie a stangii si faceti asta doar din disperare pentru ca, la recentele alegeri, procentul dumneavoastra este la limita pentru intrarea in Parlament, ca si alianta. Chiar nu mai aveti rusine? Chiar nu puteti sa va opriti din tavalugul minciunilor pe care le rostogoliti in mediul online? (...) Terminati cu populisme daca vreti sa fiti in conducerea acestei tari. Nu faceti diferenta intre o societate comerciala si o autoritate de reglementare care trebuie sa fie independenta. (...) Nu intelegeti care e diferenta intre Consiliul de Administratie al unei societati comerciale si Consiliul de supraveghere, atata timp cat nu intelegeti ca, intr-o democratie puternica, autoritatile de reglementare trebuie sustinute prin lege tocmai ca sa nu fi coruptibile. (...) Chiar va credeam un om pregatit, mi-am dat seama ca sunteti praf si pulbere", a mai spus Roman.In replica, Claudiu Nasui a sustinut ca afirmatiile lui Florin Roman sunt calomnii."Ati depus proiectul pe repede-inainte, contine doar privilegii pentru membrii ASF. Am avut speranta ca ati semnat fara sa stiti. Dar sustineti cu aplomb sa fie privilegii si mai mari pentru cei mai privilegiati bugetari Aveti tupeul sa ziceti ca suntem bolsevici? Cei socialisti sunt USR? Fals. Socialistii sunt cei care dau noi privilegii unei nomenclaturi politice. Puteti sa ziceti orice calomnii si minciuni. (...) Nu va fac cinste, asa cum nici acest proiect de lege nu va face cinste, daca aveti pic de respect pentru poporul roman, pentru contribuabil, pentru liberalism", a declarat deputatul USR.El a adaugat ca acest proiect este unul "rusinos" si va trece de Parlament cu sustinerea PSD si PNL, care reprezinta "o fratie".Potrivit proiectului de lege initiat de Florin Roman, membrii Consiliului ASF, precum si personalul acestuia, insarcinat sa exercite atributii de supraveghere si control, nu raspund civil sau penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea sau omisiunea indeplinirii de catre aceste persoane, cu buna-credinta si fara neglijenta, a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea atributiilor de control si supraveghere.Membrii Consiliului ASF care nu domiciliaza in Bucuresti beneficiaza de decontarea cheltuielilor cu locuinta de serviciu, cazare, diurna si transport , mai prevede, printre altele, proiectul.