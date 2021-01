Securitatea si "oamenii noi" din politica. Cazul domnului ministru Nasui

N-ai cum sa pricepi dimensiunea raului. Dar cand vezi aceleasi practici la "oamenii noi" din politica, nu doar ca te revolta, dar ti se face de-a dreptul sila. Deznadejde e un cuvant prea mic. Pur si simplu, minim bun simt daca ai, putin respect pentru cei care te-au votat, poate cu o ultima speranta ca se mai poate schimba ceva in Romania, putin respect daca ai si fata de tara ta, cu totul, nu spui "Si?", atunci cand tu, ministru si "om nou", esti intrebat de ce aduci in minister persoane asupra carora exista suspiciuni rezonabile, ba chiar o decizie in prima instanta, ca au colaborat cu fosta Securitate.Citeste si https://ziare.com/stiri/cnsas/turnatoriile-la-securitate-facute-de-femeia-pe-care-claudiu-nasui-o-sustine-intr-o-functie-de-conducere-in-ministerul-economiei-1659084 Domnul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, nu vede nicio problema sa o aduca in minister pe doamna Claudia Florina Prisecaru, care are o decizie de colaborare cu Securitatea, data de prima instanta. Domnul ministru USR /PLUS al Economiei spune ca, daca va fi o decizie definitiva, "atunci o sa regandim intreaga strategie". Domnul ministru Claudiu Nasui spune ca doamna Prisecaru i-a fost "recomandata" (imi pot doar imagina cine sunt sfatuitorii dumnealui), iar el are nevoie de "oameni care au experienta in administratie".In octombrie 2019, CNSAS o acuza pe Roxana Wring , fosta sefa a USR Bucuresti, ca a colaborat cu Securitatea. Nu era o decizie a judecatorilor atunci (acum este una, in prima instanta, ca e asa), dar USR anunta ca "Roxana Wring nu mai este de astazi membru USR. Partidul nostru are criterii clare la admiterea membrilor si nu accepta fosti colaboratori ai Securitatii.Presedintele Dan Barna i-a cerut demisia Roxanei Wring iar ea si-a depus-o, astfel incat sa nu afecteze imaginea partidului sau a colegilor". Bun, Wring a pierdut locul in partid si automat si mandatul de consilier general. In locul Roxanei Wring, la sefia USR Bucuresti, a ajuns domnul Claudiu Nasui.In cazul de acum, de la ministerul Economiei, doamna Prisecaru nu este doar in situatia de a-i fi fost trimis dosarul in judecata de catre CNSAS . Cum era la Wring, la momentul demisiei, cand USR striga: "Sariti, securistii!!" Ci doamna Prisecaru a primit deja un prim verdict al instantei ca a facut politie politica."Si?", spune domnul Nasui.Si nimic. Asa ajungem, usor-usor, la "Alta intrebare", cine stie? In rest, totul e ok. Viata merge mai departe. Prostii muncesc ca sa sa aiba securistii ce suge din bani publici. Nimic nou. Absolut nimic.PS. Abia dupa scandalul public inceput ieri, domnul Nasui a anuntat, acum cateva minute, ca "renunta la mutare" si ca isi "cere scuze pentru toata situatia creata". Si?Citeste si https://ziare.com/usr/claudiu-nasui/claudiu-nasui-s-a-razgandit-nu-o-va-mai-sustine-pe-claudia-prisescaru-intr-o-functie-de-conducere-in-ministerul-economiei-1659106