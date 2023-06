Congresul USR. Ionuț Moșteanu: „Aici punem bazele noii guvernări, de la ultimul cătun până la Palatul Cotroceni”

Purtătorul de cuvânt al USR Ionuț Moșteanu a declarat sâmbătă, 17 iunie, în deschiderea Congresului USR, că 2024 este anul în care România „va ieși din stagnarea epocii Iohannis”, acuzând coaliția de guvernare că a predat „ștefeta incompetenței” de la un premier la altul

„Noi din această sală luptăm pentru prezent dat mai ales pentru viitor (...) Am revoluționat politica, ceilalți s-au speriat de noi când am venit la guvernare pentru că pentru prima oară cineva s-a ținut de cuvânt. Am arătat că știm ce e de făcut.

Noi aici punem bazele noii guvernări. De la ultimul cătun până la Palatul Cotroceni. Noi suntem speranța. Tocmai s-a produs rotativa guvernamentală, această ștafetă a incompetenței. O coaliție care s-a născut doar pentru sinecuri și combinații.

Au pus un general să se bată cu prețurile și rezultatul a fost dezamăgitor, a plecat înfrânt. Acum au pus în revoluționar din Buzău în calea deficitelor. Evident că nu se va descurca, nici măcar nu are vreo intenție să o facă. Singurul lucru care contează cu adevărat este să se aboneze la buget pentru clienții lor. Clienților lor de partid le este foame iar ei trebuie să-i hrănească”, a afirmat Ionuț Moșteanu în deschiderea evenimentului.

„Toate atacurile ne-au întărit”

Mai departe, purtătorul de cuvânt al USR a amintit despre proiectul de lege din parlament pe care PSD l-a copiat de la USR pentru a elimina pensiile speciale pentru parlamentari și susținut că social-democraților și liberalilor „le este frică de noi”.

„De ani de zile joacă sceneta eliminării pensiilor speciale știind prea bine că noi le-am pus soluții simple. Acum dau cu toții colț că trebuie să răspundă în fața Comisiei Europene. PSD-știi au dreptate când spun că USR le-au întins o capcană atunci când au scris PNRR. A fost cel mai îndrăzneț proiect de țară pentru a se transforma în acea țară ca afară pe care ne-o dorim cu toții. După acele îndrăznețe jaloane din PNRR, PNL și PSD admit astăzi că nu-și doresc să scape de pensiile speciale.

Le este frică de noi. Toate atacurile la adresa noastră ne-au întărit. Suntem mai puternici decât eram ieri. Asta-i scoate din minți. Avem foarte multe informații și pe canale oficiale și pe canale neoficiale, îi vedem cât de disperați sunt. În timp ce ei sunt la televizor, noi suntem în stradă.

2024 e anul în care România va ieși din stagnarea epocii Iohannis iar USR va de un președinte cu dorința reală de a face bine. Vom ieși din epoca ghinionului și vom intra în cea a dezvoltării. Poate cel mai mare păcat al epocii Iohannis este ratarea oportunităților. România trebuia să fie mult mai departe decât este acum”, a mai afirmat Ionuț Moșteanu.

Peste 800 de delegaţi din întreaga ţară se reunesc sâmbătă, 17 iunie, la Bucureşti, pentru congresul Uniunii Salvaţi România, formaţiunea urmând a stabili strategia pentru anul electoral 2024.

