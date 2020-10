Senatorul Dan Lungu o acuza pe Cosette Chichirau ca si-a adus votanti cu autobuzul la alegerile interne de la USR Iasi: "Un grup electoral autorizat, am putea spune"

"Metoda autobuzului este o metoda care a fost folosita in alegerile interne ale USR si ea nu poate fi pusa in practica decat de cei aflati la conducere. In principiu, functioneaza asa: se aduce in partid un grup de oameni siguri, cu ajutorul carora se controleaza votul prin faptul ca toti urmeaza sa voteze urmand orbeste o lista primita - un grup electoral organizat, am putea spune. El este format in principiu de membri ai familiei, rude, angajati, vecini de bloc, prieteni vechi fara un interes politic, dar dispusi sa dea o mana de ajutor in numele camaraderiei. Cei mai multi dinte ei sunt admisi ca membri cu cateva luni sau saptamani inainte de alegeri. Unii raman in conservare si pentru alte alegeri, altii dispar, urmand a fi inlocuiti la urmatoarele alegeri", a scris Dan Lungu intr-un comunicat de presa.El mai arata ca "majoritatea membrilor din autobuz nu participa la viata interna de partid, nu sunt prezenti pe grupurile de dezbateri si de comunicare, nu dau nicio mana de ajutor in campanie, nu strang semnaturi. Ei au fost adusi exclusiv pentru a vota. Numele unora nici macar nu este cunoscut decat de cei din conducere, fiindca registrul electoral si procesele verbale cu admiterea membrilor sunt tinute la secret, sub pretextul protectiei datelor personale".Contactati de Ziare.com, cei din conducerea USR a municipiului Iasi au precizat ca "procesul de vot in interiorul partidului este unul democratic si ca fiecare membru are dreptul sa isi aleaga pe cei care le vor reprezenta interesele in urmatorii patru ani"."Nu au existat probleme legat de votul intern. Rezultatul votului reprezinta efectul implicarii fiecarui candidat in parte in activitatiile desfasurate de partid. Cei care au fost alesi pe locurile eligibile sunt persoane care i-au convins pe membri USR ca isi doresc cu adevarat sa munceasca in interesul iesenilor si nu pentru interesele lor personale", a mentionat Filip Havarneanu, presedintele organizatiei USR Iasi.Dan Lungu a fost desemnat de USR PLUS Iasi pe a cincea pozitie la Senat, aflandu-se pe loc considerat neeligibil.