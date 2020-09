USR PLUS Iasi: "Nu vom fi niciodata complicii lui Mihai Chirica. Vom vota orice proiect bun pentru ieseni, indiferent de la cine vine"

"Raspunsul meu, in cazul in care nu s-a inteles, este foarte clar: USR PLUS voteaza orice proiect bun pentru ieseni, indiferent de la cine vine. Nu avem nevoie de aliante, acorduri si intelegeri de culise ca sa votam proiectele bune. Dar nu vom fi niciodata complicii lui Mihai Chirica! Nu vom fi nici masinaria lui de vot si nici marionetele mafiei imobiliare din Iasi", a scris Chichirau miercuri pe pagina sa de Facebook Reactia vine dupa ce liderii PNL Iasi, Costel Alexe si Mihai Chirica, castigatorii alegerilor la Primaria Iasi si Consiliul Judetean, au invitat la negocieri Alianta USR PLUS si PMP pentru crearea de majoritati in Consiliul Judetean si Consiliul Local al Municipiului Iasi."Pesedistul Mihai Chirica ne implora sa-i devenim complici, nu parteneri. Primarul si cei din jurul lui au de fapt o singura suferinta: nu mai pot da tunuri pe banda rulanta. Potrivit legii, proiectele de patrimoniu - de exemplu schimburile de terenuri - au nevoie de votul a doua treimi din consilieri. Dupa votul de duminica, Mihai Chirica nu mai are o astfel de majoritate. USR PLUS are 9 din 27 de consilieri, in timp ce PNL are doar 11. Practic, Mihai Chirica nu are majoritatea calificata in Consiliul Local, iar pentru cea simpla, va trebui sa-i convinga nu doar pe noii parteneri din PNL, ci si pe vechii colegi din PSD . Dupa cum se plangea zilele trecute, Mihai Chirica va trebui sa negocieze fiecare scandura. Aceasta este explicatia marului otravit pe care mi-l intinde acum Mihai Chirica. Nu a inteles mesajul iesenilor. A inteles insa aritmetica votului din Consiliul Local", mai scrie Chichirau pe Facebook.Primarul Mihai Chirica (PNL) a castigat alegerile locale cu 42,4% din voturi.